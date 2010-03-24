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Звездные воины 3D: Путь сквозь Вселенную Звездные воины 3D: Путь сквозь Вселенную
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Звездные воины 3D: Путь сквозь Вселенную, 2010

2010 / США / Китай
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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О фильме

Тысячи лет назад племя космических кочевников обнаружило в глубинах Вселенной мемо-кристаллы, хранящие знания могущественной древней цивилизации. С их помощью блатарианцы овладели вековыми секретами ведения войны, изменили свой генетический код и стали непобедимыми. Их власть распространилась по Галактике со скоростью пожара. Беспощаднейший из правителей племени лорд Комо встал во главе разрушительной империи. Она поработила практически все известные цивилизации во Вселенной.

Лишь немногие из рода человеческого выжили в этих войнах. Маленький отряд смельчаков, словно восставших из пепла, решил вновь сразиться с лордом и его непобедимыми убийцами. Но в решающей битве с более развитой и могущественной расой им не победить без информации, сокрытой в легендарных кристаллах. Герои отправляются в смертельно опасный путь через всю Вселенную…

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 24 марта 2010
Премьера в мире 24 марта 2010
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Керр Ху
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Звездные воины 3D: Путь сквозь Вселенную 3 постера
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