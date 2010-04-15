Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ведьмина служба доставки» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Прячься!
6.8
Прячься! - Трейлер
Киноафиша Фильмы Прячься!
6.8

Прячься!

, 2010
Pryachsya!
Германия, Россия / триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Прячься!
6.8
Прячься! - Трейлер
Прячься!  Трейлер

О фильме

На затерянной высоко в горах занесенной снегом метеостанции несут службу несколько человек. Однажды станция перестает выходить на связь, руководство высылает туда вертолет горноспасательной службы. Спасатели находят распахнутые настежь двери, еще теплые угли в котельной, неработающую радиостанцию - и никого...

В ролях

Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Drozdov
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Andrey
Петр Логачев
Петр Логачев
Romash
Антон Шагин
Антон Шагин
Slava
Марина Александрова
Марина Александрова
Irina
Владимир Гусев
Ivanov
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Vadim
Егор Пазенко
Егор Пазенко
Sergey
Кирилл Бурдихин
Kriminalist 1
Andrey Peshekhodko
Kriminalist 2
Режиссер Джонни О’Райлли
Сценарист Алексей Колмогоров
Композитор Валентин Васильевич Васенков
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 4 декабря 2013
Премьера в мире 15 апреля 2010
Дата выхода
15 апреля 2010 Россия Наше кино
15 апреля 2010 Беларусь
15 апреля 2010 Казахстан
18 января 2016 США
15 апреля 2010 Украина
Сборы в мире $132 405
Производство CTB Film Company, Star Media, Каскад Фильмс
Другие названия
Pryachsya, The Weather Station, Good Weather, Hide, O stathmos, Прячься, Хорошая погода, ホワイト・アウト フローズン・リベンジ, Pryachsya!

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Прячься! - Трейлер
Прячься! Трейлер
Прячься! - Первые минуты фильма
Прячься! Первые минуты фильма
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Наша рецензия

Есть что-то по меньшей мере подозрительное в неожиданном и бурном всплеске интереса отечественных киношников к полярным и околополярным метеорологам. Еще даже не сошел с экранов опус Попогребского «Как я провел этим летом», а уж на авансцену выдвинулось новое метеодетище – «Прячься». Несмотря на то что картина почти целиком российская (за вычетом кое-каких немецких и английских финансовых вливаний и производственных услуг), режиссер у нее – ирландец.…

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Прячься!

Белая мгла
Белая мгла боевик, драма, триллер, криминал
2009, США / Канада / Франция / Турция
6.0
Киллер-хранитель
Киллер-хранитель боевик, криминал, триллер
2022, Южная Корея
6.0
Адский ад
Адский ад боевик, ужасы, мистика
2021, Австралия / США
6.0
Легенда о Коловрате
Легенда о Коловрате приключения, фэнтези, исторический
2017, Россия
6.0
Москва никогда не спит
Москва никогда не спит семейный, драма
2015, Россия / Ирландия
4.0
Мертвые земли
Мертвые земли боевик
2014, Новая Зеландия
6.0
В ожидании моря
В ожидании моря драма
2013, Россия / Германия / Франция / Бельгия / Казахстан / Украина
6.0
Фонограмма страсти
Фонограмма страсти триллер
2009, Россия
6.0
Иллюзия страха
Иллюзия страха триллер
2008, Россия
5.0
Охота на пиранью
Охота на пиранью триллер, криминал, боевик
2006, Россия
6.0
Slove - Прямо в сердце
Slove - Прямо в сердце триллер, боевик
2011, Россия
4.0
Тот, кто гасит свет
Тот, кто гасит свет триллер, криминал
2008, Россия
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Пасть
Пасть
2026, Великобритания, триллер
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Трасса «Море — море»
Трасса «Море — море»
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Две капли на тряпку — и моль обходит свитера и шубы стороной: вот чем протираю шкаф при уборке
Кажется, мы нашли идеальный способ сварить варенье из земляники без горечи: секрет в 1 добавке и бабушкиной хитрости
«Зря разорялись на чистящих средствах»: тру грязные сковородки яйцом – сверкают на солнце, как бриллиант (подсмотрел у турков)
«Иван будет играть отрицательного персонажа»: создатель «Фишера» раскрыл первые детали новых «Отпечатков» с Янковским (и они удивляют)
В «Игре престолов» показали аж 16 потомков Рейниры и Деймона: все они воевали друг против друга
Зачем ждать «Невский-8», когда есть эти 5 новинок от НТВ? Посмотрела главные хиты 2026-го и осталась довольна
«Как будто "Карты, деньги, два ствола" на ТНТ», а еще Власенко «додиком» обозвали: зрители спорят из-за новой криминальной комедии «Суета»
Эти 5 роскошных мини-сериалов реально «проглотить» за вечер: №5 – почти что «Слово пацана» по-американски
Ответите на 5 вопросов о советских детективах — заслужите звание Шерлока: без лупы и Ватсона наш тест не пройти
«Говорят, юмор жизнь продлевает, и наш тест — тоже»: на 6 вопросов о «Том самом Мюнхгаузене» ответят лишь знатоки кино СССР
Если в восторге от «Черного зеркала», смело включайте этот корейский сериал: 8 историй, от которых сложно оторваться
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше