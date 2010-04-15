На затерянной высоко в горах занесенной снегом метеостанции несут службу несколько человек. Однажды станция перестает выходить на связь, руководство высылает туда вертолет горноспасательной службы. Спасатели находят распахнутые настежь двери, еще теплые угли в котельной, неработающую радиостанцию - и никого...
Есть что-то по меньшей мере подозрительное в неожиданном и бурном всплеске интереса отечественных киношников к полярным и околополярным метеорологам. Еще даже не сошел с экранов опус Попогребского «Как я провел этим летом», а уж на авансцену выдвинулось новое метеодетище – «Прячься». Несмотря на то что картина почти целиком российская (за вычетом кое-каких немецких и английских финансовых вливаний и производственных услуг), режиссер у нее – ирландец.…
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