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Железный человек 2 Железный человек 2
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Железный человек 2, 2010

2010 / США
8.0 Оцените
155 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

События фильма разворачиваются спустя полгода после сенсационной конференции, на которой Тони Старк раскрывает секрет Железного человека. За это время ни одной из технологичных компаний, включая главного конкурента Старка Hammer Industries, не удалось создать что-то даже близко похожее на бронированный костюм Тони.

Тем временем самому Старку приходится справляться не только с давлением правительства США, но и с угрозой преждевременной кончины: палладий, который используется в качестве топлива для реактора, спасающего Тони жизнь, одновременно и губит его.

Однако и это далеко не все, с чем предстоит столкнуться Железному человеку, ведь за ним уже охотится одержимый местью сын русского инженера Иван Ванко.

Продолжение фантастического боевика о супергерое в красно-золотой броне вновь снял режиссер Джон Фавро. Помимо уже знакомых зрителю Тони Старка (Эдвард Дауни-младший), Пеппер Поттс (Гвинет Пэлтроу), Хэппи (Джона Фавро) и агента Коулсона (Кларк Грегг) на экране появятся таинственная Натали Рашман (Скарлетт Йоханссон), мультимиллиардер Джастин Хаммер (Сэм Рокуэлл) и суперзлодей Хлыст (Микки Рурк).

По уже сложившейся в фильмах Marvel традиции в небольшом камео появляется Стэн Ли. В фильме Тони снова принимает его за кого-то другого: в первой части Старк спутал персонажа Ли с Хью Хефнером, во второй – с Ларри Кингом.

В “Железном человеке 2” в роли самого себя появляется бизнесмен и изобретатель Илон Маск: Тони Старк встречает его в ресторане в Монако. Ранее Роберт Дауни-младший признавался, что вдохновлялся личностью Маска при работе над своим героем.

Между Джоном Фавро и боссами “Марвел” было много споров из-за постоянного вмешательства в творческий процесс. Дело дошло до того, что Фавро пришлось переписывать сценарий прямо в разгар съемок. Так, например, было придано большее значение агентству Щ.И.Т., чтобы согласовать сюжет с другими грядущими фильмами о Железном человеке и Мстителях. Разногласия между режиссером и студией привели к тому, что Фавро отказался снимать третью часть франшизы.

В фильме мелькают многочисленные газетные вырезки, посвященные Тони Старку и Ивану Ванко. Большинство использованных фотографий – реальные снимки Роберта Дауни-младшего и Микки Рурка, к которым актерская слава пришла в 1980-х годах. Так, например, изображение с задержания Ванко – реальное фото Микки Рурка из участка после обвинения в хранении наркотиков.

Автором многих черт Хлыста стал сам Микки Рурк. Он хотел, чтобы половина его реплик была на русском языке. Ему же принадлежат идеи золотых зубов и ручного какаду, за которые актер заплатил из своего кармана. При подготовке к роли он тщательно изучил стиль татуировок для максимальной аутентичности и даже посетил Бутырский следственный изолятор. Рурк признавался, что его любимой татуировкой Ванко стала русская шхуна, которую обрамляет надпись “Дайте мне блондинку, бутылку и лодку, и я уплыву”.

Сцены на заводе Хаммера на самом деле снимали в штаб-квартире компании SpaceX Илона Маска в Хоторне. Люди, которых можно заметить на заднем плане, – ральные сотрудники SpaceX.

Сэм Рокуэлл согласился на роль злодея Хаммера, даже не прочитав сценарий, так как ему понравилось работать с Фавро над фильмом “Все схвачено!” (2001). Кроме того, сценаристом “Железного человека 2” был давний друг Рокуэлла Джастин Теру.

11 разных компаний работали над визуальными эффектами в “Железном человеке 2”.

Шейн Блэк, время от времени помогавший Теру со сценарием, предложил, чтобы образ Тони Старка приобрел черты физика Роберта Оппенгеймера. После того, как Оппенгеймер осознал разрушительную силу своего изобретения – атомной бомбы, ученый назвал себя “разрушителем миров” и долгое время страдал депрессией.

Том Холланд, сыгравший Человека-паука, подтвердил, что его персонаж появился в “Железном человеке 2” в качестве юного гостя “Старк Экспо”. Поскольку франшиза о Человеке-пауке принадлежала Sony Pictures, персонаж не мог быть открыто использован в фильмах Marvel на тот момент.

Раскрывший миру тайну Железного человека, миллиардер Тони Старк столкнулся с прессингом со стороны правительства, желающего использовать его технологиями, прессы и общественности. Но главный враг подкрался со спины — извечный конкурент Stark Industries Джастин Хаммер, чье самолюбие было уязвлено сенсационным признанием Тони Старка, открывает свои мастерские русскому гению Ивана Ванко, в костюме Хлыста бросившему вызов Железному человеку.

8.0 Оцените
155 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 29 апреля 2010
Премьера в мире 28 апреля 2010
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джон Фавро
Джон Фавро
В ролях
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Микки Рурк
Микки Рурк
Пол Беттани
Пол Беттани
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Во второй части «Железного человека» Джон Фавро, Стэн Ли и компания нанесли Майклу Бэю, Джерри Брукхаймеру и Роланду Эммериху ощутимый удар по тестикулам. Доселе битвы боевых роботов, сопровождаемые разрушением всего и вся, были прерогативой этих трех гигантов блокбастинга, годзиллинга и оптимус-прайминга. Теперь святая троица, заметно покачнувшаяся на своем пьедестале, должна теснее сплотить ряды, прежде всего, конечно, торговые (на кинорынке), и ответить новой, еще более ударной…
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HamonChaves 2 апреля 2015, 12:51
Comon! Так ты, все-таки, посмотрел ЖЧ2, или все вышенаписаное, только твои предположения?
Блин, сижу решаю идти-не идти... Прям Гамлет какой-то!… Читать дальше…
Юра063 2 апреля 2015, 12:51
Вообще хочу сказать!!кино очень интересное!но там очень много разговоров!))))А так кино супер!✊
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