Железный человек 2, 2010

По уже сложившейся в фильмах Marvel традиции в небольшом камео появляется Стэн Ли. В фильме Тони снова принимает его за кого-то другого: в первой части Старк спутал персонажа Ли с Хью Хефнером, во второй – с Ларри Кингом.

В “Железном человеке 2” в роли самого себя появляется бизнесмен и изобретатель Илон Маск: Тони Старк встречает его в ресторане в Монако. Ранее Роберт Дауни-младший признавался, что вдохновлялся личностью Маска при работе над своим героем.

Между Джоном Фавро и боссами “Марвел” было много споров из-за постоянного вмешательства в творческий процесс. Дело дошло до того, что Фавро пришлось переписывать сценарий прямо в разгар съемок. Так, например, было придано большее значение агентству Щ.И.Т., чтобы согласовать сюжет с другими грядущими фильмами о Железном человеке и Мстителях. Разногласия между режиссером и студией привели к тому, что Фавро отказался снимать третью часть франшизы.

В фильме мелькают многочисленные газетные вырезки, посвященные Тони Старку и Ивану Ванко. Большинство использованных фотографий – реальные снимки Роберта Дауни-младшего и Микки Рурка, к которым актерская слава пришла в 1980-х годах. Так, например, изображение с задержания Ванко – реальное фото Микки Рурка из участка после обвинения в хранении наркотиков.

Автором многих черт Хлыста стал сам Микки Рурк. Он хотел, чтобы половина его реплик была на русском языке. Ему же принадлежат идеи золотых зубов и ручного какаду, за которые актер заплатил из своего кармана. При подготовке к роли он тщательно изучил стиль татуировок для максимальной аутентичности и даже посетил Бутырский следственный изолятор. Рурк признавался, что его любимой татуировкой Ванко стала русская шхуна, которую обрамляет надпись “Дайте мне блондинку, бутылку и лодку, и я уплыву”.

Сцены на заводе Хаммера на самом деле снимали в штаб-квартире компании SpaceX Илона Маска в Хоторне. Люди, которых можно заметить на заднем плане, – ральные сотрудники SpaceX.

Сэм Рокуэлл согласился на роль злодея Хаммера, даже не прочитав сценарий, так как ему понравилось работать с Фавро над фильмом “Все схвачено!” (2001). Кроме того, сценаристом “Железного человека 2” был давний друг Рокуэлла Джастин Теру.

11 разных компаний работали над визуальными эффектами в “Железном человеке 2”.

Шейн Блэк, время от времени помогавший Теру со сценарием, предложил, чтобы образ Тони Старка приобрел черты физика Роберта Оппенгеймера. После того, как Оппенгеймер осознал разрушительную силу своего изобретения – атомной бомбы, ученый назвал себя “разрушителем миров” и долгое время страдал депрессией.

Том Холланд, сыгравший Человека-паука, подтвердил, что его персонаж появился в “Железном человеке 2” в качестве юного гостя “Старк Экспо”. Поскольку франшиза о Человеке-пауке принадлежала Sony Pictures, персонаж не мог быть открыто использован в фильмах Marvel на тот момент.