Действие фильма происходит в Москве, в кругах современной золотой молодежи. Она, неназванная главная героиня, и Федя дружили с четвертого класса до самого выпуска. Три года спустя их дружба дает трещину. Федя начинает заниматься бизнесом, а Она поступает на курсы драмы и комедии. В глубине души они оба несчастны. В конце концов, в самый разгар вечеринки, Она режет себе вены. Девушку спасают, но Федя разрывает с ней отношения. Тогда Она уезжает в Питер, а оттуда – на Гоа, где ее след окончательно теряется. Несколько лет спустя Федя просит влюбленного в Нее Степу отыскать девушку. Его путь лежит через местные трущобы и наркотические трипы…
После окончания школы прошло, может быть всего, три года. Еще совсем недавно они были обыкновенные "одноклассники": Она и двое приятелей - Федор и Степан (Батон и Бульди). Когда-то еще совсем недавно, школьниками, да вообще-то еще и сейчас, и до сих пор, Она и Федор были самой красивой парой в школе. Так и повелось в их сознании, в сознании их друзей и родителей.
И вот школа закончилась, а инерция осталась, а чувства, видимо, стали уже другими, взрослыми, то ли переменились, то ли просто ушли. И нужно немалое мужество и настоящая взрослость, чтобы понять эту драму, не продлевать фальшь, сказать себе и другим правду. Это трудно, иногда даже до отчаяния трудно, потому что все вокруг свыклись, что они, всего лишь "красивая пара" и на всю жизнь.
Тогда школьная драма, на наших глазах переходит в нешуточную трагедию. Особенно страшно, когда рядом второй человек - Степан, он же развеселый Бульди, который, как знать, все эти долгие годы безответно и безмолвно в нее тоже влюблен...
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