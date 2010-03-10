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Одноклассники

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О фильме

Действие фильма происходит в Москве, в кругах современной золотой молодежи. Она, неназванная главная героиня, и Федя дружили с четвертого класса до самого выпуска. Три года спустя их дружба дает трещину. Федя начинает заниматься бизнесом, а Она поступает на курсы драмы и комедии. В глубине души они оба несчастны. В конце концов, в самый разгар вечеринки, Она режет себе вены. Девушку спасают, но Федя разрывает с ней отношения. Тогда Она уезжает в Питер, а оттуда – на Гоа, где ее след окончательно теряется. Несколько лет спустя Федя просит влюбленного в Нее Степу отыскать девушку. Его путь лежит через местные трущобы и наркотические трипы…

  • Закадровые цитаты, звучащие в конце фильма, взяты из восьмой главы Книги пророка Захарии, одной из важнейших частей иудейского варианта Ветхого завета. В этой главе Захария излагает от имени Бога наставления и увещевания еврейскому народу. 
  • Режиссер фильма Сергей Соловьев причислял его к новому, изобретенному им самим жанру «Слабо умного кино». По замыслу Соловьева, такая направленность отходит от сложного концептуализма в сторону желания бесхитростно рассказать историю. 
  • Главную роль в фильме исполнила дебютантка Соня Карпунина, бывшая студентка Соловьева во ВГИКе. Она же выступила и сценаристкой картины.

После окончания школы прошло, может быть всего, три года. Еще совсем недавно они были обыкновенные "одноклассники": Она и двое приятелей - Федор и Степан (Батон и Бульди). Когда-то еще совсем недавно, школьниками, да вообще-то еще и сейчас, и до сих пор, Она и Федор были самой красивой парой в школе. Так и повелось в их сознании, в сознании их друзей и родителей.

И вот школа закончилась, а инерция осталась, а чувства, видимо, стали уже другими, взрослыми, то ли переменились, то ли просто ушли. И нужно немалое мужество и настоящая взрослость, чтобы понять эту драму, не продлевать фальшь, сказать себе и другим правду. Это трудно, иногда даже до отчаяния трудно, потому что все вокруг свыклись, что они, всего лишь "красивая пара" и на всю жизнь.

Тогда школьная драма, на наших глазах переходит в нешуточную трагедию. Особенно страшно, когда рядом второй человек - Степан, он же развеселый Бульди, который, как знать, все эти долгие годы безответно и безмолвно в нее тоже влюблен...

Одноклассники - трейлер
Одноклассники  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 10 марта 2010
Дата выхода
11 марта 2010 Россия Наше кино 16+
11 марта 2010 Беларусь
11 марта 2010 Казахстан
11 марта 2010 Украина
Сборы в мире $74 799
Другие названия
Odnoklassniki, Koledzy z klasy, Одноклассники
Режиссер
Сергей Соловьев
Сергей Соловьев
В ролях
Константин Крюков
Константин Крюков
Аристарх Венес
Аристарх Венес
Андрей Руденский
Андрей Руденский
Соня Карпунина
Соня Карпунина
Алена Бондарчук
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 18 голосов
4.4 IMDb
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