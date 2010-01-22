Хэшер

, 2010
Hesher
США / драма / 18+
О фильме

Хэшер — одиночка. Он ненавидит мир и всех, кто в нем живет. Он ходит с давно не мытыми волосами и самодельными татуировками, которые украшают его тело. Он плохо питается и курит много сигарет. Он любит огонь и часто поджигает им различные предметы. Он мирно жил в своем фургоне до того момента, когда встретил Ти Джея…

В ролях

Натали Портман
Джозеф Гордон-Левитт
Рэйн Уилсон
Джон Си Райли
Джон Кэрролл Линч
Режиссер Спенсер Сассер
Сценарист Дэвид Мишо, Спенсер Сассер, Brian Charles Frank
Композитор François Tétaz
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 25 июня 2011
Премьера в мире 22 января 2010
Дата выхода
22 января 2010 Россия 18+
9 июля 2011 Австралия
20 декабря 2012 Бразилия
29 сентября 2012 Германия
27 января 2012 Италия
22 января 2010 Казахстан
23 февраля 2012 Нидерланды
24 августа 2012 Румыния N-15
22 января 2010 США
22 января 2010 Украина
3 января 2012 Франция

MPAA R
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $449 702
Производство The Last Picture Company, American Work, CatchPlay
Другие названия
Hesher, Juventude em Fúria, Rebel, Хешер, Heseris, Hesher - Der Rebell, Hesher è stato qui, Hesher è stato qui!, Hesher Esteve Aqui, Metalhead, Sa Lầy, Syčák Hesher, Хешър, メタルヘッド, 心戀往事

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
Цитаты

Mrs. Rosowski Жизнь — как прогулка под дождём... Можно спрятаться и укрыться, а можно просто промокнуть.

Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 14/08/2011 - 17:10:01):Я попробую пояснить, почему Хешер кажется зрителю чуть нереальным таким и возникают сомнения, типа его не… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Впечатления двойственные. Эмоционального потряса не вышло, попробую рассуждать логически. Если что, поправьте.

Мальчик: большую часть фильма… Читать дальше…
