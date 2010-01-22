Хэшер — одиночка. Он ненавидит мир и всех, кто в нем живет. Он ходит с давно не мытыми волосами и самодельными татуировками, которые украшают его тело. Он плохо питается и курит много сигарет. Он любит огонь и часто поджигает им различные предметы. Он мирно жил в своем фургоне до того момента, когда встретил Ти Джея…
|22 января 2010
|Россия
|18+
|9 июля 2011
|Австралия
|20 декабря 2012
|Бразилия
|29 сентября 2012
|Германия
|27 января 2012
|Италия
|22 января 2010
|Казахстан
|23 февраля 2012
|Нидерланды
|24 августа 2012
|Румыния
|N-15
|22 января 2010
|США
|22 января 2010
|Украина
|3 января 2012
|Франция
Мальчик: большую часть фильма… Читать дальше…