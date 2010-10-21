Harris Parker Этот город, как и многие в Америке, переживает трудный период в своей истории. Ведь город — это всего лишь собрание домов и зданий, надежд и мечтаний, которые зависят от удачи, решимости и судьбы его жителей. Будущее, в лучшем случае неопределённое, может быть либо страшным, либо многообещающим. Всё зависит от того, как ты на это смотришь...