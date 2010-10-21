Отзывы о фильме
Фильм повествует о реальных проблемах маленьких городков, в которых закрывается градообразующее предприятие. Там нет работы, нет денег, все стремятся оттуда уехать, но для всех это родной город, полный теплом и любовью. Именно в таком непритязательном месте можно встретить парня, способного на настоящее чувство к девушке, бизнесмена, который не желает мошенничать, и племянницу, с нежностью ухаживающую за теткой. И для спасения такого городка современный мир не может предложить ничего лучшего, кроме переработки токсичных отходов.
