Постер фильма Главная улица
5.9 Рейтинг IMDb: 4.8
Главная улица

Main Street 18+
О фильме

Фильм повествует о реальных проблемах маленьких городков, в которых закрывается градообразующее предприятие. Там нет работы, нет денег, все стремятся оттуда уехать, но для всех это родной город, полный теплом и любовью. Именно в таком непритязательном месте можно встретить парня, способного на настоящее чувство к девушке, бизнесмена, который не желает мошенничать, и племянницу, с нежностью ухаживающую за теткой. И для спасения такого городка современный мир не может предложить ничего лучшего, кроме переработки токсичных отходов.

Главная улица - трейлер
Главная улица  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 21 октября 2010
21 октября 2010 Россия 16+
21 октября 2010 Казахстан
21 октября 2010 США
21 октября 2010 Украина
MPAA PG
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $26 011
Производство 1984 Private Defense Contractors, Annapurna Productions, Fixed Point Films
Другие названия
Main Street, Bom Demais pra Ser Verdade, Calle principal, Fő utca, Glavna ulica, Główna ulica, Main St., Main Street - L'uomo del futuro, O xenos, Peatänav, Ο ξένος, Главната улица, Главная улица, ストレンジャー
Режиссер
Джон Дойл
В ролях
Колин Ферт
Орландо Блум
Эмбер Тэмблин
Патришия Кларксон
Эндрю МакКарти
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
Главная улица - смотреть в онлайн-кинотеатре

Главная улица

Отзывы о фильме

Цитаты
Harris Parker Этот город, как и многие в Америке, переживает трудный период в своей истории. Ведь город — это всего лишь собрание домов и зданий, надежд и мечтаний, которые зависят от удачи, решимости и судьбы его жителей. Будущее, в лучшем случае неопределённое, может быть либо страшным, либо многообещающим. Всё зависит от того, как ты на это смотришь...
Главная улица - трейлер
Главная улица Трейлер
Главная улица - трейлер 2
Главная улица Трейлер 2
