Тэмпл Грандин, 2010

Темпл Грандин – девушка, которой в раннем детстве был поставлен диагноз “аутизм”. Врачи предрекали ей безрадостную жизнь, но благодаря упорству родителей ей удалось социализироваться гораздо успешнее, чем большинству страдающих от такого же заболевания. Окончив колледж, девушка становится специалистом сельскохозяйственной промышленности и начинает революцию в области гуманного обращения с животными.