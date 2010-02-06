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Тэмпл Грандин Тэмпл Грандин
Киноафиша Фильмы Тэмпл Грандин
Temple Grandin

Тэмпл Грандин, 2010

2010 / США
8.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Темпл Грандин – девушка, которой в раннем детстве был поставлен диагноз “аутизм”. Врачи предрекали ей безрадостную жизнь, но благодаря упорству родителей ей удалось социализироваться гораздо успешнее, чем большинству страдающих от такого же заболевания. Окончив колледж, девушка становится специалистом сельскохозяйственной промышленности и начинает революцию в области гуманного обращения с животными. 

  • В раннем варианте сценария у главной героини была любовная история, но сама Темпл была категорически против этого, поскольку у нее не было романов.
  • Готовясь к роли актриса Клэр Дэйнс провела с Темпл Грандин несколько часов. Они пообедали и пообщались в нью-йоркской квартире Дэйнс.
  • Слова Темпл о том, что она хочет, чтобы ее жизнь имела смысл, и не хочет, чтобы ее мысли умерли вместе с ней, – это то, что она сказала неврологу Оливеру Саксу, который написал о ней статью под названием “Антрополог на Марсе” в “Нью-Йоркере”.
  • Премия “Эмми”, которую Джулии Ормонд получила за роль в этом фильме, выставлена в постоянной экспозиции Центра аутизма и развития мозга в Нью-Йорке.
  • В сценах, где коровы подвергаются опасности, вместо реальных коров были использованы роботы-аниматроники. 

Биографический фильм про Тэмпл Грандин, аутистку, которая стала одной из ведущих учёных в области сельскохозяйственной промышленности по гуманному обращению со скотом.

8.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 6 февраля 2010
Премьера в мире 6 февраля 2010
Возраст 16+
Режиссер
Мик Джексон
В ролях
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс
Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара
Джулия Ормонд
Джулия Ормонд
Дэвид Стрэтэйрн
Дэвид Стрэтэйрн
Бэрри Табб
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тэмпл Грандин 2 постера
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Тэмпл Грандин

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Кадры из фильма Все кадры
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