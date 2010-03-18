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Звездные собаки: Белка и Стрелка Звездные собаки: Белка и Стрелка
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Звездные собаки: Белка и Стрелка, 2010

2010 / Россия
7.9 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Москва, конец 1950-х. Кошмаром для столичных бродячих собак является появление человека с черным фургоном — попадающие в эту машину псы исчезают навсегда, и никто не знает, куда их увозят. Дворняжка Стрелка, проживающая у знаменитого памятника рабочему и колхознице, не раз избегала этой ужасной участи благодаря доброму другу — пронырливому крысу Вене-метрополитену. В это же время совсем рядом с бездомными друзьями под куполом цирка живет Белка, настоящая артистка, мечтающая о славе. Ей приходится заменить выбывшего артиста в номере «Полет на ракете». Но из-за технической накладки летательный аппарат непредвиденно улетает в московское небо и сваливается чуть не на головы дружкам-бродяжкам…

  • Это первый российский полнометражный 3D-мультфильм — и история хвостатых космонавтов рассказывается впервые в истории нашей мультипликации. Он мог выйти еще 31.11.2009, но из-за желания выпустить его в актуальном формате появился в прокате 18.03.2010. Это оказалось уместным — почти к юбилею (50-летию) исторического полета настоящих песиков на корабле «Спутник-5». Он состоялся 19.08.1960.
  • Лента была переведена на 45 языков, ее увидели зрители более 160 стран.
  • На создание полнометражки авторов вдохновила реальная архивная кинохроника, запечатлевшая четвероногих астронавтов.
  • Ретроспективность фильма потребовала от аниматоров определенной точности: требовалось воссоздать вид Москвы и космодрома в 1960-х. Пришлось изучать фотоснимки и кинохронику того временного периода.
  • Здание цирка, нарисованное художниками, вполне узнаваемо — понятно, что они слегка художественно переосмыслили реальный, на Цветном бульваре.
  • Прототип Беллы Раймондовны Манежной (это полное имя Белки в мультике) — Марион Диксон, персонаж Любови Орловой из музыкальной кинокомедии «Цирк» (1936).
  • Режиссер-постановщик Станислав Ушаков еще на этапе написания сценария сожалел о нехватке квалифицированных специалистов в нашей стране — это могло замедлить работу над картиной. И нехватка аниматоров действительно была ощутимой, пришлось привлекать иностранных мастеров — из США, Израиля и других стран.
  • Артисты, получившие роли в озвучке, с удовольствием выразили согласие поучаствовать в проекте. Стрелку озвучила Елена Яковлева, но с Белкой возникли сложности — планировалось, что у нее будет голос Инги Ободиной, но на практике выяснилось, что ее тембр слишком схож с яковлевским, то есть героини говорили почти одинаково. На замену пришла Анна Большова. Евгений Миронов всегда отказывается озвучивать зарубежные мульты, но на отечественный согласился. И отлично «прозвучал» в качестве шепелявого крыса Веньки-33 аферы. И здесь не расстался со своей любовью к импровизации — благодаря спонтанным мироновским находкам текст не единожды менялся. Сергей Гармаш проникся самим процессом и признался, что, став невостребованным у кинематографистов, непременно займется озвучкой.
  • Сложности преодолевались не напрасно: работа получила премию «Золотой орел», став лучшим анимационным мультфильмом 2010 года, была признана лучшей среди нового детского кино на «Московской премьере», заняла I место на турецком кинофестивале «Синемарина», заслужила множество позитивных отзывов, понравившись зрителям в Польше, Корее, Японии, Австралии и других государствах.
  • Оранжевый плакат на цирковом манеже содержит орфографическую ошибку: на нем написано «Принцесса цЫрка».
  • Деталь обстановки в гримерке Белки меняется непостижимым образом: в кадре, где артистка поет романс о хризантемах, давно отцветших в саду, видно, что перед ней пустое зеркало. При возвращении камеры к зеркалу перед ним появляются фотографии (узнаваемы портреты знаменитых клоунов — точно есть Юрий Никулин и Михаил Шуйдин).
  • Бутафорская ракета меняет цвет: при взлете она желтая, в следующем кадре и далее превращается в голубую, украшенную звездочками.

Привычный ход вещей нарушен! Цирковая собака Белка больше не выйдет на манеж покорять сердца зрителей, а дворняжка Стрелка не будет ночевать в подворотнях и искать себе пропитание. Теперь они не просто собаки, а члены отряда космонавтов. И лишь самые достойные, самые выносливые отправятся покорять космическое пространство.

7.9 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 18 марта 2010
Премьера в мире 18 марта 2010
Возраст 0+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Святослав Ушаков
Святослав Ушаков
В ролях
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Все актеры и съемочная группа
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Звездные собаки: Белка и Стрелка
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
olchik 2 апреля 2015, 12:51
Мультик абалденный!!! Давно не было такого качественного и веселого мультика от наших производителей. Жалко, что посмотрела только сейчас, а не тогда… Читать дальше…
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