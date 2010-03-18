Звездные собаки: Белка и Стрелка, 2010

Москва, конец 1950-х. Кошмаром для столичных бродячих собак является появление человека с черным фургоном — попадающие в эту машину псы исчезают навсегда, и никто не знает, куда их увозят. Дворняжка Стрелка, проживающая у знаменитого памятника рабочему и колхознице, не раз избегала этой ужасной участи благодаря доброму другу — пронырливому крысу Вене-метрополитену. В это же время совсем рядом с бездомными друзьями под куполом цирка живет Белка, настоящая артистка, мечтающая о славе. Ей приходится заменить выбывшего артиста в номере «Полет на ракете». Но из-за технической накладки летательный аппарат непредвиденно улетает в московское небо и сваливается чуть не на головы дружкам-бродяжкам…