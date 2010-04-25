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Постер фильма Арбор
7.3
Киноафиша Фильмы Арбор
7.3

Арбор

, 2010
The Arbor
Великобритания / документальный, биография / 18+
Постер фильма Арбор
7.3

О фильме

Улица Арбор в английском городе Брэдфорд стала источником вдохновения для драматурга Андреа Данбар. На этой улице Данбар выросла, так назвала свою первую пьесу, и на этой же улице происходит действие всех ее пьес, включая самую известную — «Рита, Сью, а также Боб», экранизированную в 1987 году. На этой же улице, в 29 лет Данбар умерла, оставив трех детей. В «Арборе», документальное кино сливается с игровым, как пьесы самой Данбар сливались с ее жизнью.

В ролях

Кейт Раттер
The Mother
Кристин Боттомли
Кристин Боттомли
Lisa Thompson
Джордж Костиган
Моника Долан
Моника Долан
Нил Даджон
Нил Даджон
Андреа Данбар
Эндрю Данбар
Дэвид Данбар
Лоррэйн Данбар
Памела Данбар
Манджиндер Вирк
Манджиндер Вирк
Lorraine Dunbar
Натали Гэвин
Натали Гэвин
The Girl
Режиссер Клио Барнард
Композитор Гарри Эскотт, Молли Найман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 25 апреля 2010
Дата выхода
25 апреля 2010 Россия 16+
22 октября 2010 Великобритания
25 апреля 2010 Казахстан
27 апреля 2011 США
25 апреля 2010 Украина
Сборы в мире $126 182
Производство Artangel Media, UK Film Council
Другие названия
The Arbor, A Rua Arbor, O Caramanchão, Η οδός Άρμπορ, Арбор, 我寫故我在, I odos Arbor

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb

Отзывы о фильме

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