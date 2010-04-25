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Улица Арбор в английском городе Брэдфорд стала источником вдохновения для драматурга Андреа Данбар. На этой улице Данбар выросла, так назвала свою первую пьесу, и на этой же улице происходит действие всех ее пьес, включая самую известную — «Рита, Сью, а также Боб», экранизированную в 1987 году. На этой же улице, в 29 лет Данбар умерла, оставив трех детей. В «Арборе», документальное кино сливается с игровым, как пьесы самой Данбар сливались с ее жизнью.
|25 апреля 2010
|Россия
|16+
|22 октября 2010
|Великобритания
|25 апреля 2010
|Казахстан
|27 апреля 2011
|США
|25 апреля 2010
|Украина