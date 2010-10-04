30 дней ночи 2, 2010

Прошел год с тех пор, как изолированный город Барроу был уничтожен вампирами во время полярной ночи. Одержимая горем из-за смерти мужа, связанная кошмарами и лишенная всех эмоций, кроме ненависти и печали, Стелла Олесон провела последние месяцы, путешествуя по миру и пытаясь убедить других в существовании вампиров. Героиня почти сдается, когда группа заблудших душ предлагает ей невероятную возможность: шанс отомстить Лилит, королеве вампиров, ответственной за нападение на ее сонный город на Аляске. Не имея ничего, ради чего можно было бы жить, Стелла присоединяется к их миссии и отправляется в Лос-Анджелес, где она доводит себя до самых крайних пределов, чтобы не дать злу снова нанести удар по человечеству.