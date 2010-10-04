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30 Days of Night: Dark Days

30 дней ночи 2, 2010

2010 / США
4.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Прошел год с тех пор, как изолированный город Барроу был уничтожен вампирами во время полярной ночи. Одержимая горем из-за смерти мужа, связанная кошмарами и лишенная всех эмоций, кроме ненависти и печали, Стелла Олесон провела последние месяцы, путешествуя по миру и пытаясь убедить других в существовании вампиров. Героиня почти сдается, когда группа заблудших душ предлагает ей невероятную возможность: шанс отомстить Лилит, королеве вампиров, ответственной за нападение на ее сонный город на Аляске. Не имея ничего, ради чего можно было бы жить, Стелла присоединяется к их миссии и отправляется в Лос-Анджелес, где она доводит себя до самых крайних пределов, чтобы не дать злу снова нанести удар по человечеству. 

  • Сцена с Лиллит, купающейся в крови, является явной отсылкой к Элизабет Батори, британской графине XVII века, которая якобы убивала множество молодых женщин, особенно девственниц, и купалась в их крови, пытаясь сохранить свою молодость.
  • Сцены, действие которых происходит в канализационных туннелях, на самом деле были сняты в куда более страшном месте, в подвале заброшенной психбольницы. 
  • Фильм был снят всего за 25 дней. Это был сезон дождей, поэтому создателям не пришлось использовать поливалки для их создания: все дожди в кадре – настоящие. 

Уцелевшая в кровавой бойне в Барлоу Стелла Олман возвращается в Лос-Анджелес на поиски Лилит — вампира, инициировавшего нападение на сонный городок и ответственного за смерть шерифа Эбена.

4.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 21 октября 2010
Премьера онлайн 20 октября 2010
Премьера в мире 4 октября 2010
Возраст 18+
Режиссер
Бен Кетей
В ролях
Моника Гандертон
Диора Бэрд
Миа Киршнер
Миа Киршнер
Хэролд Перрино
Хэролд Перрино
Риз Койро
Риз Койро
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 30 дней ночи 2 2 постера
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