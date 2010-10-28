Мегамозг, 2010

Мегамозг и Мачомэн – заклятые враги, сражающиеся за власть в городе Метро-Сити. Хотя оба героя являются выходцами с других планет, посланными на Землю во время страшной гибели их миров из-за близлежащей черной дыры, они выросли в совершенно разных обстоятельствах. В то время как Мачомэн проникается жаждой справедливости и становится супергероем, защищающим город от злодейских деяний Мегамозга, последний после множества неудач на пути добра вынужден выбрать для себя противоположную сторону.
Свои коварные планы Мегамозг выполняет с помощью Приспешника, рыбоподобного разумного существа, подаренного ему родителями. Актуальные события фильма начинаются с того, что Мегамозг сбегает из тюрьмы под голографической маскировкой, похищает репортера Роксану Ритчи и заманивает Мачомэна в обсерваторию, облицованную медью. Тот обнаруживает, что медь является его слабостью, что позволяет Мегамозгу убить его смертоносным лучом, работающим на солнечной энергии.
После смерти своего единственного соперника Мегамозг быстро захватывает город, но вскоре понимает, что борьба с Мачомэном всегда была единственным смыслом его жизни, и теперь ему банально нечем заняться. Тогда герой решает создать себе нового соперника с помощью ДНК Мачомэна, но по ошибке вводит его Хэлу Стюарту, трусоватому телеоператору. Очередной провал почти приводит Мегамозга к отчаянию, но, может, он сможет найти смысл в более приземленных вещах, например, в любви?..
Вместо того, чтобы озвучивать своего персонажа из звуковой будки, Брэд Питт, который является очень подвижным актером, настоял на использовании портативного микрофона и во время озвучания все время передвигался по студии.
Анимацией движения супергеройских плащей занималась отдельная команда художников студии, а создание сцены мегавзрыва обсерватории заняло у команды из еще семи художников почти четыре месяца.
Сюжет фильма был основан на предположении: «Что, если Лекс Лютор победит Супермена?»
Сначала это должен был быть обычный фильм.
После того, как Мегамозг захватывает город, повсюду развешены большие плакаты с надписью «Нет, ты не можешь». Они являются отсылкой к плакатам президента Барака Обамы во время предвыборной кампании 2008 года с лозунгом «Да, мы можем».
Пистолет для обезвоживания Мегамозга также имеет команды “разложить”, “истощить”, “деморализовать”, “декупаж”, “дерегулировать”, “луч смерти” и “разрушить”.
Чтобы продвинуть фильм, Уилл Феррелл, озвучивший Мегамозга, собрал 1580 своих друзей и их знакомых на мероприятии в супергеройских костюмах. Эта вечеринка попала в книгу рекордов Гиннеса как самое большое собрание супергероев.
Внешний вид и костюм Метромэна основаны на образе Элвиса Пресли.
За три недели до завершения фильма Гильермо дель Торо был нанят на проект в качестве креативного консультанта. Его пригласили поучаствовать в монтаже фильма, чтобы сделать его более захватывающим.
Фильм был выпущен в Японии 23 июня 2018 года, спустя почти семь лет после его создания. Тогда премьера была отменена из-за разрушительного землетрясения, произошедшего в марте 2011 года.
В этом фильме есть множество ссылок на Супермена. Например, родители Мегамозга и Мачомэна поместили их в капсулу и отправили на Землю незадолго до того, как их родная планета была уничтожена. Любовный интерес обоих героев – новостной телерепортер, а «Космический папа» Хэла смоделирован по образу Марлона Брандо в роли отца Супермена в фильме Ричарда Доннера 1978 года. Кроме того, почти все суперсилы Мачомэна такие же, как у Супермена, а Мегамозг, когда желает оставаться инкогнито, использует свою тайную личность в очках.
Мегамозг неправильно произносит слова двадцать раз на протяжении всего фильма.
Метро-Сити расположен в Мичигане. Это хорошо видно на кадре, где спутник Мегамозга передвигается по орбите Земли.
Хэл Стюарт назван в честь двух персонажей, носивших титул Зеленого Фонаря, Хэла Джордана и Джона Стюарта. Кроме того, согласно сценарию фильма, гражданское имя Мачомэна звучит как Уэйн Скотт в честь Брюса Уэйна, альтер-эго Бэтмена, и Уэйна Скотта, еще одного Зеленого Фонаря.
Мегамозг — самый гениальный и самый неудачливый злодей в мире. Вот уже много лет он пытается покорить Метро-Сити самыми разнообразными способами. Но каждая такая попытка кончается провалом по вине супергероя по имени Метро-Мэн. Но злодей убивает супергероя, и внезапно Мегамозг лишается цели в жизни. Суперзлодей без супергероя.
Единственный выход — создать нового супергероя, которого он называет Титаном. Но Титан решает, что быть злодеем куда интереснее. Вот только ему не хочется править миром, он желает его уничтожить. Мегамозгу предстоит непростой выбор. Сможет ли злой гений стать героем — спасителем человечества.