Мегамозг, 2010

Вместо того, чтобы озвучивать своего персонажа из звуковой будки, Брэд Питт, который является очень подвижным актером, настоял на использовании портативного микрофона и во время озвучания все время передвигался по студии.

Анимацией движения супергеройских плащей занималась отдельная команда художников студии, а создание сцены мегавзрыва обсерватории заняло у команды из еще семи художников почти четыре месяца.

Сюжет фильма был основан на предположении: «Что, если Лекс Лютор победит Супермена?»

Сначала это должен был быть обычный фильм.

После того, как Мегамозг захватывает город, повсюду развешены большие плакаты с надписью «Нет, ты не можешь». Они являются отсылкой к плакатам президента Барака Обамы во время предвыборной кампании 2008 года с лозунгом «Да, мы можем».

Пистолет для обезвоживания Мегамозга также имеет команды “разложить”, “истощить”, “деморализовать”, “декупаж”, “дерегулировать”, “луч смерти” и “разрушить”.

Чтобы продвинуть фильм, Уилл Феррелл, озвучивший Мегамозга, собрал 1580 своих друзей и их знакомых на мероприятии в супергеройских костюмах. Эта вечеринка попала в книгу рекордов Гиннеса как самое большое собрание супергероев.

Внешний вид и костюм Метромэна основаны на образе Элвиса Пресли.

За три недели до завершения фильма Гильермо дель Торо был нанят на проект в качестве креативного консультанта. Его пригласили поучаствовать в монтаже фильма, чтобы сделать его более захватывающим.

Фильм был выпущен в Японии 23 июня 2018 года, спустя почти семь лет после его создания. Тогда премьера была отменена из-за разрушительного землетрясения, произошедшего в марте 2011 года.

В этом фильме есть множество ссылок на Супермена. Например, родители Мегамозга и Мачомэна поместили их в капсулу и отправили на Землю незадолго до того, как их родная планета была уничтожена. Любовный интерес обоих героев – новостной телерепортер, а «Космический папа» Хэла смоделирован по образу Марлона Брандо в роли отца Супермена в фильме Ричарда Доннера 1978 года. Кроме того, почти все суперсилы Мачомэна такие же, как у Супермена, а Мегамозг, когда желает оставаться инкогнито, использует свою тайную личность в очках.

Мегамозг неправильно произносит слова двадцать раз на протяжении всего фильма.

Метро-Сити расположен в Мичигане. Это хорошо видно на кадре, где спутник Мегамозга передвигается по орбите Земли.

Хэл Стюарт назван в честь двух персонажей, носивших титул Зеленого Фонаря, Хэла Джордана и Джона Стюарта. Кроме того, согласно сценарию фильма, гражданское имя Мачомэна звучит как Уэйн Скотт в честь Брюса Уэйна, альтер-эго Бэтмена, и Уэйна Скотта, еще одного Зеленого Фонаря.