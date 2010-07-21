Солт, 2010

Эвелин Солт – сотрудница ЦРУ, которой выпал шанс допросить русского перебежчика Орлова. В ходе допроса выясняется, что русские спецслужбы готовят покушение на собственного президента на территории США, чтобы таким образом подорвать политический авторитет США и взять реванш за поражение в холодной войне. Убийство президента должен осуществить внедренный в спецслужбы США шпион, имя которого, по словам Орлова... Эвелин Солт.
Агента ФБР обвиняют в том, что она тайно работает на русскую разведку. Спасаясь от преследователей, она предпринимает отчаянные попытки найти предателя и доказать свою невиновность.