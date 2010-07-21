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Солт Солт
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Salt

Солт, 2010

2010 / США
6.6 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эвелин Солт – сотрудница ЦРУ, которой выпал шанс допросить русского перебежчика Орлова. В ходе допроса выясняется, что русские спецслужбы готовят покушение на собственного президента на территории США, чтобы таким образом подорвать политический авторитет США и взять реванш за поражение в холодной войне. Убийство президента должен осуществить внедренный в спецслужбы США шпион, имя которого, по словам Орлова... Эвелин Солт. 

  • В первой версии сценария персонаж Солт был мужчиной, а сыграть его предлагалось Тому Крузу. Когда Круз отказался, сценарий переписали и роль была предложена Анджелине Джоли. 
  • Химическое соединение, которое Солт создает в комнате для допросов, представляет собой смесь аммиака и йода и называется нитрид трииода – очень чувствительное взрывчатое вещество. 
  • По слухам, Анджелина Джоли выполнила большинство трюков самостоятельно. 
  • Когда полиция впервые врывается в квартиру Солт, Пибоди осматривает матрешку, найденную на полке. Эта кукла – намек на дальнейшие события фильма, в ходе которых герои пытаются разгадать тайну личности Солт. 
  • Сценарий фильма попал в “Черный список” 2007 года – перечень самых перспективных нереализованных сценариев года. 
  • За ЖК-экраном на рабочем столе Солт можно заметить вымпел с российским триколором. Надпись на нем гласит: “Участнику военной кампании в Чечне”.

Агента ФБР обвиняют в том, что она тайно работает на русскую разведку. Спасаясь от преследователей, она предпринимает отчаянные попытки найти предателя и доказать свою невиновность.

6.6 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 29 июля 2010
Премьера в мире 21 июля 2010
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Филлип Нойс
Филлип Нойс
В ролях
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
Зои Листер-Джонс
Зои Листер-Джонс
Кори Столл
Кори Столл
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Шпионский триллер «Солт» с Анджелиной Джоли станет сериалом Кинокомпания Sony Pictures Entertainment планирует снять сериал по мотивам шпионского фильма Филлипа Нойса «Солт». В центре сюжета окажется агент ЦРУ, освобожденная из северокорейского
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