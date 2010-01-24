Ранэвэйс, 2010

70-е годы, США. Музыкальный продюсер Ким Фоули загорается идеей создания женской рок-группы. Многим окружающим эта мысль кажется бесперспективной, но в нее верят Джоан Джетт и Чери Карри – две певицы, которым суждено стать мировыми звездами в составе группы “Runaways”. Но прежде чем это случится, им предстоит найти общий язык и преодолеть множество препятствий на этом тернистом пути.
Байопик о легендарной американской рокерше Джоан Джетт. Фильм затрагивает карьеру и жизнь певицы в 1970-е годы, когда она была солисткой девчачьей рок-группы «The Runaways».