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The Runaways

Ранэвэйс, 2010

2010 / США
7.6 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

70-е годы, США. Музыкальный продюсер Ким Фоули загорается идеей создания женской рок-группы. Многим окружающим эта мысль кажется бесперспективной, но в нее верят Джоан Джетт и Чери Карри – две певицы, которым суждено стать мировыми звездами в составе группы “Runaways”. Но прежде чем это случится, им предстоит найти общий язык и преодолеть множество препятствий на этом тернистом пути. 

  • В комментарии к DVD версии фильма Джоан Джетт утверждает, что именно канадская рок-группа “Rush” заставила “Runaways” отказаться от проверки звука. 
  • Джоан Джетт не понравилось то, что Кристен Стюарт постоянно носит в фильме кожаные штаны. Певица заявила, что она никогда не носила кожаные штаны, предпочитая джинсы. 
  • Пояс своей героини Дакота Фаннинг позаимствовала у самой Чери Карри. Джоан Джетт узнала пояс и сказала, что Чери постоянно носила его во время гастролей.
  • По словам Джоан Джетт, сцена, где Ким Фоули приводит парней в репетиционный трейлер, чтобы поиздеваться над певицами, была на 100% точной. 
  • Дакота Фаннинг и Кристен Стюарт рассказали, что драка в студии звукозаписи между ними и Скаут Тейлор-Комптон, сыгравшей Литу Форд, была одной из самых утомительных и напряженных сцен в ходе съемок.

Байопик о легендарной американской рокерше Джоан Джетт. Фильм затрагивает карьеру и жизнь певицы в 1970-е годы, когда она была солисткой девчачьей рок-группы «The Runaways».

7.6 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 24 января 2010
Премьера в мире 24 января 2010
Возраст 16+
Режиссер
Флория Сиджизмонди
Флория Сиджизмонди
В ролях
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг
Скаут Тэйлор-Комптон
Скаут Тэйлор-Комптон
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Алиа Шокат
Алиа Шокат
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ранэвэйс 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 19:28
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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