Мне 20 лет, меня зовут Тома. Моя мать, Джули, бросила меня и моего маленького брата, когда мне было 4, а ему 2 года. Я нашел свою мать год назад, у нее есть еще один сын, Фредерик. И как некоторые мужчины, у которых есть две девушки одновременно, у меня было сразу две матери: моя настоящая мать и мадам Жюве, которая вырастила меня. И так как я нашел свою мать, я жил сначала с одной, а потом с другой, и ни одна из них не подозревала об этом. У меня было две матери и, возможно, одна была лишней. Я решил убить ее. Сейчас я в тюрьме. Идет судебный процесс. Несколько дней назад моя мать вышла из комы и хочет дать показания. Завтра объявят приговор. Я не знаю, будет ли он строгим. Но точно знаю: я счастлив, что моя мама жива!

