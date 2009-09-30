Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Покидая Северную Корею» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Я счастлив, что моя мать жива
6.8
Я счастлив, что моя мать жива - трейлер
Киноафиша Фильмы Я счастлив, что моя мать жива
6.8

Я счастлив, что моя мать жива

, 2009
Je suis heureux que ma mère soit vivante / I'm Glad that My Mother Is Alive
Франция / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Я счастлив, что моя мать жива
6.8
Я счастлив, что моя мать жива - трейлер
Я счастлив, что моя мать жива  трейлер

О фильме

Мне 20 лет, меня зовут Тома. Моя мать, Джули, бросила меня и моего маленького брата, когда мне было 4, а ему 2 года. Я нашел свою мать год назад, у нее есть еще один сын, Фредерик. И как некоторые мужчины, у которых есть две девушки одновременно, у меня было сразу две матери: моя настоящая мать и мадам Жюве, которая вырастила меня. И так как я нашел свою мать, я жил сначала с одной, а потом с другой, и ни одна из них не подозревала об этом. У меня было две матери и, возможно, одна была лишней. Я решил убить ее. Сейчас я в тюрьме. Идет судебный процесс. Несколько дней назад моя мать вышла из комы и хочет дать показания. Завтра объявят приговор. Я не знаю, будет ли он строгим. Но точно знаю: я счастлив, что моя мама жива!

В ролях

Софи Каттани
Кристин Ситти
Кристин Ситти
Пэт Кэрролл
Ив Верховен
Венсан Ротье
Maxime Renard
Режиссер Клод Миллер, Натан Миллер
Сценарист Эммануэль Каррере, Ален Ле Анри, Клод Миллер, Натан Миллер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 30 сентября 2009
Дата выхода
19 августа 2010 Россия RUSCICO
19 августа 2010 Беларусь
19 августа 2010 Казахстан
19 августа 2010 Украина
30 сентября 2009 Франция
Бюджет €4 255 932
Сборы в мире $31 140
Производство F Comme Film, Orly Films, France 3 Cinéma
Другие названия
Je suis heureux que ma mère soit vivante, I'm Glad My Mother Is Alive, Annem Hayatta Olduğu İçin Mutluyum, Feliz que Minha Mãe Esteja Viva, Я счастлив, что моя мать жива

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Я счастлив, что моя мать жива - трейлер
Я счастлив, что моя мать жива Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше