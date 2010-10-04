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В стиле jazz В стиле jazz
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В стиле jazz, 2010

2010 / Россия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме
Это история непростых и в то же время забавных отношений, возникших между мужчиной и тремя женщинами. Герой — успешный молодой человек, обладающий редким мужским обаянием и, соответственно, способностью нравиться всем женщинам без исключения, независимо от их возраста и положения в обществе. Героиня — девушка 26-ти лет, с головой ушедшая в работу, разочаровавшаяся в любви, изо дня в день живет по привычной схеме «дом-работа-дом» и уже не мечтает о женском счастье. Казалось бы, между ними должна вспыхнуть «любовь со счастливым концом», но… он знакомится с ее младшей сестрой и ее мамой, все еще настоящей красавицей. Без сомнения, со временем и они оказываются во власти обаяния главного героя. Так к кому же из трех женщин у него настоящие чувства?
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 4 октября 2010
Премьера в мире 4 октября 2010
Возраст 16+
Режиссер
Станислав Говорухин
Станислав Говорухин
В ролях
Михал Жебровский
Михал Жебровский
Аглая Шиловская
Аглая Шиловская
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Ольга Красько
Ольга Красько
Татьяна Устинова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В стиле jazz 1 постер
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В стиле jazz
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Пять фильмов Станислава Говорухина впервые появятся онлайн В онлайн-кинотеатре KION состоится релиз «Благословите женщину», «Не хлебом единым» и других картин режиссера.
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7 июня 2022 17:00
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