Забери мою душу, 2010

В не таком далеком прошлом небольшой американский городок Ривертон стал свидетелем серии страшных преступлений серийного маньяка по кличке Потрошитель. В день, когда он был убит, родилось семеро детей, но зло и ужас не оставили Ривертон и после гибели Потрошителя. Спустя годы одержимый местью за свою насильственную смерть, он жаждет вернуться с того света, чтобы забрать новые жизни.