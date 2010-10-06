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My Soul to Take

Забери мою душу, 2010

2010 / США
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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В не таком далеком прошлом небольшой американский городок Ривертон стал свидетелем серии страшных преступлений серийного маньяка по кличке Потрошитель. В день, когда он был убит, родилось семеро детей, но зло и ужас не оставили Ривертон и после гибели Потрошителя. Спустя годы одержимый местью за свою насильственную смерть, он жаждет вернуться с того света, чтобы забрать новые жизни.

  • Как и в случае с “Кошмаром на улице Вязов 7”, режиссер Уэс Крэйвен (“Крик”) снимал фильм по собственному сценарию.
  • Адама “Бага” Хеллермана должен был сыграть Генри Хоппер, сын известного актера Денниса Хоппера. Однако после того, как Генри заболел мононуклеозом, его заменил Макс Тириот.
  • В качестве сопродюсера картины выступила Ийя Лабунка, жена Уэса Крэйвена.
  • Большая часть съемок прошла в городах штата Массачусетс.
  • В ходе маркетинговой кампании по продвижению фильма был использован вирусный видеоролик, в котором неизвестный убивал нескольких человек прямо на премьере картины на глазах у Уэса Крейвена. Позже создатели фильма подтвердили, что ролик был постановочным.
  • В качестве оружия убийца использует боевой нож “Black Talon” от компании Cold Steel, выпущенный ограниченной серией.
  • Оригинальной название картины “My Soul to Take” является строкой из христианской молитвы.
  • В одной из сцен Алекс смотрит культовый триллер Альфреда Хичкока “Птицы” (1963 года).

Сонный городишко Ривердейл ожидает исполнения пророчества: серийный убийца должен вернуться на место своих преступлений, чтобы убить семерых детей, родившихся в день его предполагаемой смерти. Но действительно ли маньяк мертв? Или зло переселилось в тело неосторожного подростка, которому теперь предстоит закончить страшную миссию?

7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 6 октября 2010
Премьера в мире 6 октября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Уэс Крэйвен
Уэс Крэйвен
В ролях
Макс Тириот
Макс Тириот
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Ник Лашэвэй
Дэнзел Уитакер
Дэнзел Уитакер
Джессика Хехт
Джессика Хехт
Все актеры и съемочная группа
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