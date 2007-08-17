Классный мюзикл 2: Каникулы, 2007

Трою предлагают работу в загородном клубе Райана и Шарпей, куда в приглашают и его друзей: Габриэллу, Чада, Тейлора, Келси, Джейсона, Марту и Зика. Когда герой знакомится с родителями Шарпей, то понимает, что они могут предоставить ему много возможностей и даже баскетбольную стипендию. Между тем, пока Трой начинает все чаще тусоваться с золотой молодежью, Чад начинает беспокоиться, что в конце концов он забудет своих друзей. Габриэлле кажется, что она проигрывает Троя Шарпей. Трою придется получить стипендию, не потеряв при этом своих друзей…