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Классный мюзикл 2: Каникулы Классный мюзикл 2: Каникулы
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High School Musical 2

Классный мюзикл 2: Каникулы, 2007

2007 / США
7.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Трою предлагают работу в загородном клубе Райана и Шарпей, куда в приглашают и его друзей: Габриэллу, Чада, Тейлора, Келси, Джейсона, Марту и Зика. Когда герой знакомится с родителями Шарпей, то понимает, что они могут предоставить ему много возможностей и даже баскетбольную стипендию. Между тем, пока Трой начинает все чаще тусоваться с золотой молодежью, Чад начинает беспокоиться, что в конце концов он забудет своих друзей. Габриэлле кажется, что она проигрывает Троя Шарпей. Трою придется получить стипендию, не потеряв при этом своих друзей…

  • На то, чтобы снять все школьные сцены в Ист Хай, потребовалось четыре дня. В один из таких дней в школе проходили занятия. Настоящим ученикам Восточной школы были даны указания, куда им нельзя идти, чтобы не мешать съемкам фильма.
  • Зрители канала Disney выбрали некоторые мелкие детали фильма, такие как слоганы на футболках Чада, то, что будет написано на доске во время вступительного номера, тип бутербродов, которые Трой делает Габриэлле для пикника и образ Майли Сайрус.
  • Лукас Грабил самостоятельно написал и спел песню, которая звучит в машине Шарпей в сцене, где она и Райан подъезжают ко входу в Lava Springs.
  • В отличие от первого фильма, где его персонажа частично озвучил Дрю Сили, в этом фильме Зак Эфрон самостоятельно исполняет все свои вокальные партии.

В школе опять царит переполох. Звезду местной баскетбольной команды «Дикие коты» Троя пригласили работать в клуб. Никто еще не знает, что все это — происки коварной Шарпей, чтобы разлучить Троя и Габриеллу. Что ждет героев впереди? Это станет ясно на клубном Вечере Талантов.

7.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 26 сентября 2010
Премьера в мире 17 августа 2007
Возраст 18+
MPAA G
Бюджет $7 000 000
Режиссер
Кенни Ортега
В ролях
Зак Эфрон
Зак Эфрон
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
Корбин Блю
Эшли Тисдейл
Эшли Тисдейл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Классный мюзикл 2: Каникулы 2 постера
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саундтрек фильма Классный мюзикл 2: Каникулы
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