Немыслимое, 2009

Художественный фильм Джордана был выпущен сразу на видео - без проката в кинотеатрах. Кроме того, существует альтернативная концовка киноленты, снятая по многочисленным просьбам зрителей, участвовавших в предварительном просмотре. Завершающий сюжетный виток, в котором фигурирует четвертая ядерная бомба, можно посмотреть на Blu-ray или DVD, поскольку в оригинальную кинематографическую версию обновленный вариант концовки не включили.

Роль ассистента досталась небезызвестному Стиву Луческу. Киноактер известен как талантливый постановщик боевых сцен, сложных трюков. Стив координировал в данном направлении более десяти знаменитых кинокартин.

По инициативе американской киноассоциации, кинофильму был присвоен ограничительный рейтинг R. Причина очевидна – наличие шокирующих кровавых сцен, присутствие ненормативной речи в репликах персонажей. Тем не менее, многие считают, что сцены допроса зрителям преподнесли в существенно смягченной форме, чтобы избежать массовой негативной реакции.

Забавный ляп можно заметить, если присмотреться к сцене, когда специалист агентства ФБР проводит процесс обезвреживания бомбы. Агент пользуется банальным «Microsoft Excel», вместо любой другой профессиональной секретной программы. Когда он программирует процессор на своем компьютере, мы видим какие-то непонятные буквосочетания. А из-за листа Excel выглядывает нечто очень напоминающее копию сценария к фильму.

Еще одна не совсем продуманная сцена вызывает невольный смешок. Речь идет о том моменте, когда обнаруживается реальное местоположение бомбы. Военные бегут в заданном направлении, направив оружие на взрывчатку. Сложно понять, чего именно армия хотела добиться такой «стратегической тактикой».

Существуют мнения относительно надуманности сюжета. Если учитывать тот факт, что американские спецслужбы давно разработали так называемую сыворотку правды, то в настолько опасной ситуации агенты наверняка воспользовались бы более эффективным средством, нежели теряли драгоценное время, зациклившись на безумных пытках.

Персонаж киноактера Мартина Донована – заместитель управляющего агентством ФБР по имени Джек Сондерс. Образ этого героя вышел немного карикатурным, ведь трусливое и абсолютно не самодостаточное поведение Сондерса никак не вяжется с той должностью, которую он занимает далеко не первый день.

Название полнометражной киноленты в данном случае оправдывает себя на все сто процентов. Безусловно, у Грегора Джордана получилось передать в полной мере ту напряженность и безысходность, которая нарастает с каждой новой сценой. Специалисты не в состоянии справиться с аховой ситуацией, потому некоторые из них готовы перешагнуть самые табуированные пределы, иными словами, немыслимые границы.