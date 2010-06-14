Немыслимое, 2009

Драматический триллер австралийца Грегора Джордана держит зрителя в напряжении до финальной точки. В центре сюжета оказывается ветеран войны и вместе с тем среднестатистический американец с серьезными внутренними противоречиями, который плюс ко всему принял исламскую веру. Теперь Стивен Артур Янгер, роль которого мастерски исполнил валлиец Майкл Шин, превратился в мусульманского террориста. Убежденный мужчина спрятал несколько ядерных бомб в главных мегаполисах Соединенных Штатов, а затем намеренно сдался силовикам и специалистам ФБР. К чему приведет длительный допрос религиозного фанатика? Удастся ли специальным агентам своевременно отыскать опасные тикающие механизмы и предотвратить смертоносный теракт? Но вся суть киноистории заключается в мировоззрении бывшего военного. Видимо, самое «немыслимое» может стать реальным в любую секунду…
Художественный фильм Джордана был выпущен сразу на видео - без проката в кинотеатрах. Кроме того, существует альтернативная концовка киноленты, снятая по многочисленным просьбам зрителей, участвовавших в предварительном просмотре. Завершающий сюжетный виток, в котором фигурирует четвертая ядерная бомба, можно посмотреть на Blu-ray или DVD, поскольку в оригинальную кинематографическую версию обновленный вариант концовки не включили.
Роль ассистента досталась небезызвестному Стиву Луческу. Киноактер известен как талантливый постановщик боевых сцен, сложных трюков. Стив координировал в данном направлении более десяти знаменитых кинокартин.
По инициативе американской киноассоциации, кинофильму был присвоен ограничительный рейтинг R. Причина очевидна – наличие шокирующих кровавых сцен, присутствие ненормативной речи в репликах персонажей. Тем не менее, многие считают, что сцены допроса зрителям преподнесли в существенно смягченной форме, чтобы избежать массовой негативной реакции.
Забавный ляп можно заметить, если присмотреться к сцене, когда специалист агентства ФБР проводит процесс обезвреживания бомбы. Агент пользуется банальным «Microsoft Excel», вместо любой другой профессиональной секретной программы. Когда он программирует процессор на своем компьютере, мы видим какие-то непонятные буквосочетания. А из-за листа Excel выглядывает нечто очень напоминающее копию сценария к фильму.
Еще одна не совсем продуманная сцена вызывает невольный смешок. Речь идет о том моменте, когда обнаруживается реальное местоположение бомбы. Военные бегут в заданном направлении, направив оружие на взрывчатку. Сложно понять, чего именно армия хотела добиться такой «стратегической тактикой».
Существуют мнения относительно надуманности сюжета. Если учитывать тот факт, что американские спецслужбы давно разработали так называемую сыворотку правды, то в настолько опасной ситуации агенты наверняка воспользовались бы более эффективным средством, нежели теряли драгоценное время, зациклившись на безумных пытках.
Персонаж киноактера Мартина Донована – заместитель управляющего агентством ФБР по имени Джек Сондерс. Образ этого героя вышел немного карикатурным, ведь трусливое и абсолютно не самодостаточное поведение Сондерса никак не вяжется с той должностью, которую он занимает далеко не первый день.
Название полнометражной киноленты в данном случае оправдывает себя на все сто процентов. Безусловно, у Грегора Джордана получилось передать в полной мере ту напряженность и безысходность, которая нарастает с каждой новой сценой. Специалисты не в состоянии справиться с аховой ситуацией, потому некоторые из них готовы перешагнуть самые табуированные пределы, иными словами, немыслимые границы.
Исламский фанатик – бывший агент американских спецслужб заложил в нескольких городах США ядерные фугасы. Оказавшись в руках ФБР, террорист начинает свою игру, шантажируя американское правительство тем, что заряды установлены на точный час и минуту подрыва, так что времени у властей очень мало. Для допроса безумного исламиста спецслужбы привлекают глубоко законспирированного агента, который любой ценой должен выбить из арестанта необходимую информацию. Но противостоять спецу по допросам будет не столько фанатизм противника, сколько вся государственная машина, в которой и военные служаки, и гражданские чиновники будут прикрывать правами человека и моральными ценностями свой страх за карьеру и свою судьбу. Даже когда на волоске - жизнь миллионов людей…