Кошки против собак: Месть Китти Галор, 2009

Что может заставить объединиться таких заклятых врагов, как кошки и собаки? Общая угроза в лице съехавшей с катушек кошки! Потеряв шерсть после несчастного случая, бывший агент шпионской организации МЯУС Китти Галор стала изгоем и возненавидела весь мир. Теперь она придумала дьявольский план и намерена поработить всех: и кошек, и собак, и людей. Чтобы предотвратить хаос, лучшим агентам собак и кошек придется объединить свои усилия по борьбе с Китти.