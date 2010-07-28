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Кошки против собак: Месть Китти Галор Кошки против собак: Месть Китти Галор
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Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore

Кошки против собак: Месть Китти Галор, 2009

2009 / США
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Что может заставить объединиться таких заклятых врагов, как кошки и собаки? Общая угроза в лице съехавшей с катушек кошки! Потеряв шерсть после несчастного случая, бывший агент шпионской организации МЯУС Китти Галор стала изгоем и возненавидела весь мир. Теперь она придумала дьявольский план и намерена поработить всех: и кошек, и собак, и людей. Чтобы предотвратить хаос, лучшим агентам собак и кошек придется объединить свои усилия по борьбе с Китти. 

  • Имя капитана полиции - Флеминг, отсылка к автору романов о Джеймсе Бонде, Яну Флемингу. 
  • Когда кот-робот сбрасывает шерсть и говорит “мяу” - это отсылка к Арнольду Шварценеггеру и его Терминатору. 
  • Начало фильма, когда действие происходит в России, снимали в музее “Форт Макартур”, который раньше был базой армии США. 
  • Имя Таб Лэзенби - это дань уважения актеру Джорджу Лэзенби, сыгравшему Джеймса Бонда в “Секретной службе Ее Величества”. 
  • В фильме можно заметить отсылки к картинам “Смертельное оружие”, “Миссия невыполнима”, “Молчание ягнят”, “Бэтмен”, а также к фильмам бондианы: “Голдфингер” , “Лунный гонщик” и “Из России с любовью”. 
  • Металлические зубы прихвостня Китти Галор, Поуса - явная отсылка к злодею Челюсти из фильма “Лунный гонщик”. 
  • Нил Патрик Харрис заменил Тоби Магуайра в роли Лу. Это второй случай, когда актеры сыграли одного и того же персонажа. Ранее они оба сыграли Человека-Паука: Харрис в мультсериале, Магуайр - в фильме. 

Отставной полицейский пес по кличке Диггс получил задание от Главного Собачьего Управления найти и обезвредить зловредную представительницу породы кошачьих по имени Китти Галор — самую коварную злодейку из мира домашних животных. Наперекор всем своим инстинктам Диггс должен стать напарником кошачьего суперагента Кэтрин, чтобы сразиться с Китти и помешать ее плану захватить власть над всем миром!

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 29 июля 2010
Премьера в мире 28 июля 2010
Возраст 0+
MPAA PG
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Брэд Пейтон
Брэд Пейтон
В ролях
Кирнан Шипка
Кирнан Шипка
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Ник Нолти
Ник Нолти
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Бетт Мидлер
Бетт Мидлер
Все актеры и съемочная группа
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