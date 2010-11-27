Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Игра смерти
4.7 Рейтинг IMDb: 4.7
Игра смерти

Игра смерти

Game of Death 18+
О фильме

Защищая видного дипломата, его личный телохранитель со своей командой оказываются c ранениями в больнице, где знакомятся с медсестрой под прикрытием. Они решают объединится, для обороны дипломата, но в дальнейшем медсестра понимает, что ситуация складывается совсем не так, как хотелось бы всем. Каждый из компании становится участником одной игры смерти.

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 18 марта 2011
Премьера в мире 27 ноября 2010
Дата выхода
27 ноября 2010 Россия 16+
31 марта 2011 Греция
27 ноября 2010 Казахстан
15 февраля 2011 США
27 ноября 2010 Украина
9 июня 2011 Южная Корея 15
27 ноября 2011 Япония
MPAA R
Бюджет $13 000 000
Сборы в мире $189 805
Производство Perpetual Media Capital, Alchemedia Films, Arramis Films
Другие названия
Game of Death, El juego de la muerte, Igra smrti, Jeux mortels, Jogo de Morte, Jogo Mortal, Jugando con la muerte, Le jeu de la mort, Neľútostný zabijak, Tappev mäng, Trò Chơi Tử Thần, Ügynökjátszma, Zabójcza gra, Zpověď zabijáka, Ο μπράβος, Игра на смърт, Игра смерти, ゲーム・オブ・デス, 死亡遊戲
Режиссер
Джорджо Серафини
В ролях
Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс
Зои Белл
Зои Белл
Роберт Дави
Роберт Дави
Куинн Даффи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.7
Оцените 12 голосов
4.7 IMDb
Киноляпы

В сцене в хранилище Редвейл говорит "Вот, держи. Сто миллионов долларов в стодолларовых купюрах", однако в кадре показаны только два чемодана, полные денег, тогда как на самом деле понадобился бы 1 миллион купюр, чтобы составить такую сумму в стодолларовых купюрах, и они заняли бы гораздо больше места — вероятно, заполнили бы всё хранилище.

