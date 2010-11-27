В сцене в хранилище Редвейл говорит "Вот, держи. Сто миллионов долларов в стодолларовых купюрах", однако в кадре показаны только два чемодана, полные денег, тогда как на самом деле понадобился бы 1 миллион купюр, чтобы составить такую сумму в стодолларовых купюрах, и они заняли бы гораздо больше места — вероятно, заполнили бы всё хранилище.