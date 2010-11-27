Отзывы о фильме
Защищая видного дипломата, его личный телохранитель со своей командой оказываются c ранениями в больнице, где знакомятся с медсестрой под прикрытием. Они решают объединится, для обороны дипломата, но в дальнейшем медсестра понимает, что ситуация складывается совсем не так, как хотелось бы всем. Каждый из компании становится участником одной игры смерти.
|27 ноября 2010
|Россия
|16+
|31 марта 2011
|Греция
|27 ноября 2010
|Казахстан
|15 февраля 2011
|США
|27 ноября 2010
|Украина
|9 июня 2011
|Южная Корея
|15
|27 ноября 2011
|Япония
В сцене в хранилище Редвейл говорит "Вот, держи. Сто миллионов долларов в стодолларовых купюрах", однако в кадре показаны только два чемодана, полные денег, тогда как на самом деле понадобился бы 1 миллион купюр, чтобы составить такую сумму в стодолларовых купюрах, и они заняли бы гораздо больше места — вероятно, заполнили бы всё хранилище.