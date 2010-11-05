Все самое лучшее, 2010

Действие фильма разворачивается в Америке 1970-х годов. Дэвид Маркс - сын одного из богатейших людей Нью-Йорка. Кэти Маккарти - девушка из обычной семьи, студентка медицинского колледжа. Несмотря на огромную разницу в социальном статусе, молодые люди начинают встречаться, а позднее и вовсе жить вместе. Время идет, и Кэти задумывается о создании настоящей семьи, о ребенке. Однако известие о беременности приводит Дэвида в неописуемую ярость. По требованию возлюбленного девушка делает аборт, но отношения становятся все хуже. Дэвид не гнушается поднять на Кэти руку, мало того, однажды он избивает ее прямо на глазах у друзей. Вокруг богатого семейства назревает скандал, но неожиданно девушка бесследно исчезает…