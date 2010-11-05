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Все самое лучшее, 2010

2010 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в Америке 1970-х годов. Дэвид Маркс - сын одного из богатейших людей Нью-Йорка. Кэти Маккарти - девушка из обычной семьи, студентка медицинского колледжа. Несмотря на огромную разницу в социальном статусе, молодые люди начинают встречаться, а позднее и вовсе жить вместе. Время идет, и Кэти задумывается о создании настоящей семьи, о ребенке. Однако известие о беременности приводит Дэвида в неописуемую ярость. По требованию возлюбленного девушка делает аборт, но отношения становятся все хуже. Дэвид не гнушается поднять на Кэти руку, мало того, однажды он избивает ее прямо на глазах у друзей. Вокруг богатого семейства назревает скандал, но неожиданно девушка бесследно исчезает… 

  • Фильм основан на реальных событиях. Прототипами главных героев стали сын нью-йоркского магната Роберт Дерст и его жена Кэтлин МакКормак. 
  • Райан Гослинг переживал из-за сцены, в которой ему пришлось таскать за волосы Кирстен Данст. На следующий день актер даже отправил напарнице букет цветов, хотя Кирстен признавалась, что во время съемок не чувствовала никакого дискомфорта. 
  • После выхода фильма Роберт Дёрст связался с режиссером Эндрю Джареки, чтобы поделиться своим мнением об увиденном. 

Наследник одной из самых богатых семей Нью-Йорка Дэвид Маркс, сделавшей состояние на недвижимости, влюбляется в девушку не из своего круга по имени Кэти. Но отношения возлюбленных внезапно прерываются: Кэти бесследно исчезает. Когда безработный детектив выходит на след, который может привести к правде, причастные к этому делу люди начинают умирать.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 5 ноября 2010
Премьера онлайн 2 ноября 2021
Премьера в мире 5 ноября 2010
Возраст 16+
Режиссер
Эндрю Джареки
В ролях
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Фрэнк Ланджелла
Фрэнк Ланджелла
Филип Бейкер Холл
Филип Бейкер Холл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Все самое лучшее 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 15:28
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