|18 июля 2010
|Россия
|RUSCICO
|29 апреля 2010
|Австралия
|13 августа 2010
|Австрия
|10 марта 2011
|Аргентина
|21 октября 2010
|Беларусь
|11 ноября 2009
|Бельгия
|24 декабря 2010
|Бразилия
|16 июня 2010
|Великобритания
|4 февраля 2011
|Венесуэла
|29 июля 2010
|Германия
|25 декабря 2009
|Дания
|22 апреля 2010
|Израиль
|16 июля 2010
|Ирландия
|12 марта 2010
|Испания
|5 февраля 2010
|Италия
|21 октября 2010
|Казахстан
|26 февраля 2010
|Латвия
|14 января 2011
|Мексика
|14 января 2010
|Нидерланды
|10 февраля 2011
|Перу
|25 ноября 2010
|Португалия
|20 ноября 2009
|Румыния
|25 марта 2010
|Сингапур
|3 марта 2011
|Словения
|17 сентября 2010
|Турция
|21 октября 2010
|Украина
|27 ноября 2009
|Финляндия
|4 ноября 2009
|Франция
|14 октября 2010
|Хорватия
|5 февраля 2010
|Швейцария
|26 марта 2010
|Эстония
|25 ноября 2010
|Южная Корея
|17 апреля 2010
|Япония