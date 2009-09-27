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Постер фильма Концерт
7.5
Концерт - Трейлер
Киноафиша Фильмы Концерт
7.5

Концерт

, 2009
Le concert
Франция, Италия, Бельгия, Румыния / мюзикл, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Концерт
7.5
Концерт - Трейлер
Концерт  Трейлер

О фильме

Бывший дирижер, а ныне уборщик Андрей Филипов собирает свой старый оркестр, участники которого по просшествию 30 лет стали продавцами, бродягами или алкоголиками, и отправляется в Париж на концерт. Это путешествие сопровождает масса комических ситуаций.

В ролях

Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Andrey Simonovich Filipov
Мелани Лоран
Мелани Лоран
Lea
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров
Aleksandr 'Sasha' Abramovich Grosman
Франсуа Берлеан
Франсуа Берлеан
Olivier Morne Duplessis
Татьяна Клюкина
Миу Миу
Миу Миу
Guylène de La Rivière
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Ivan Gavrilov
Лионель Абелански
Лионель Абелански
Jean-Paul Carrère
Лоран Бато
Лоран Бато
Bertrand
Влад Иванов
Влад Иванов
Pyotr Tretyakin
Анна Каменкова
Анна Каменкова
Irina Filipova
Режиссер Раду Михайляну
Сценарист Мэттью Роббинс, Раду Михайляну, Ален Бланк, Гектор Кабелло Рейс
Композитор Арман Амар, Julien Baril
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия / Бельгия / Румыния
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 1 апреля 2019
Премьера в мире 27 сентября 2009
Дата выхода
18 июля 2010 Россия RUSCICO
29 апреля 2010 Австралия
13 августа 2010 Австрия
10 марта 2011 Аргентина
21 октября 2010 Беларусь
11 ноября 2009 Бельгия
24 декабря 2010 Бразилия
16 июня 2010 Великобритания
4 февраля 2011 Венесуэла
29 июля 2010 Германия
25 декабря 2009 Дания
22 апреля 2010 Израиль
16 июля 2010 Ирландия
12 марта 2010 Испания
5 февраля 2010 Италия
21 октября 2010 Казахстан
26 февраля 2010 Латвия
14 января 2011 Мексика
14 января 2010 Нидерланды
10 февраля 2011 Перу
25 ноября 2010 Португалия
20 ноября 2009 Румыния
25 марта 2010 Сингапур
3 марта 2011 Словения
17 сентября 2010 Турция
21 октября 2010 Украина
27 ноября 2009 Финляндия
4 ноября 2009 Франция
14 октября 2010 Хорватия
5 февраля 2010 Швейцария
26 марта 2010 Эстония
25 ноября 2010 Южная Корея
17 апреля 2010 Япония
MPAA PG-13
Сборы в мире $41 146 351
Производство Oï Oï Oï Productions, Trésor Films, France 3 Cinéma
Другие названия
Le concert, The Concert, El concierto, Konserten, Koncert, Kontsert, O Concerto, Концерт, A koncert, Concertul, Das Konzert, El gran concierto, Ha'concert, Il concerto, Koncerten, Koncerts, Konsertti, Orchestra!, Paris'te son konser, Концертът, オーケストラ！, 交響人生, 交响人生, El concert

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Концерт - Трейлер
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Отзывы о фильме

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