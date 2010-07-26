Лев Толстой: живой гений, 2010

В 1908 году в Ясной Поляне тайно делаются первые уникальные кинокадры графа Льва Толстого. Вскоре операторам официально разрешено работать на 80-летнем юбилее графа. На кинокадрах, через столетие донесших до нас образ живого гения, запечатлены исключительные моменты: семья, с удовольствием позирующая перед кинокамерами, и сам Толстой, стремящийся более к одиноким прогулкам. Кинокамеры фиксируют настойчивое ревнивое желание ученика и друга Владимира Черткова быть постоянно поближе к Толстому, и такое же точно желание со стороны его жены Софьи Андреевны, во всем проступает их жгучее соперничество, борьба за наследие Толстого.

Терзаемый конфликтами, в 1910 г. Толстой решается на побег. На маленькой станции Толстой чувствует себя слишком больным, чтобы продолжать гонку. Софья Андреевна вскоре следует за ним на частном поезде, за ней же на еще одном поезде следуют другие последователи и ученики Толстого.

Благодаря развитию цифровых технологий, впервые позволивших восстановить массив кинохроники, использовать ее в художественных целях, публика впервые настолько приближается к великому Льву Толстому и глубоко погружается в драматические подробности последних лет его жизни.