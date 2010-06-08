Один день из жизни москвича Юрия, застрявшего в отдаленной северной деревне. Уже давно пора в город, а он все бродит по печальным, пустынным, осенним полям и лесам. Жена и лучший друг заставляют его вернуться обратно, к обычной жизни. Но Юрию кажется, что сейчас он поймет что-то очень важное. Он бросает тех, кого любит, и остается один на один с природой. А мир природы играет с ними по своим правилам.