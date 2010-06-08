Молодой москвич Юрий вместе со своими друзьями Вадимом и Аленой приезжает на лето в деревню. Отпуск затягивается, наступает осень, но Юрий не может решиться покинуть село, завороженный деревенским бытом и прекрасной природой. Он заводит среди местных нескольких друзей, в том числе дурачка Женьку, который пытается построить в лесу дом. Когда друзья пытаются убедить Юрия уехать, он срывается и угрожает им ружьем, после чего пытается покончить с жизнью, но не решается и сбегает. Какова же природа тоски, охватившей героя, и что он будет с ней делать?
Один день из жизни москвича Юрия, застрявшего в отдаленной северной деревне. Уже давно пора в город, а он все бродит по печальным, пустынным, осенним полям и лесам. Жена и лучший друг заставляют его вернуться обратно, к обычной жизни. Но Юрию кажется, что сейчас он поймет что-то очень важное. Он бросает тех, кого любит, и остается один на один с природой. А мир природы играет с ними по своим правилам.
|10 октября 2010
|Россия
|16+
|10 октября 2010
|Казахстан
|10 октября 2010
|Украина