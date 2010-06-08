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Постер фильма Явление природы
Постер фильма Явление природы
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Явление природы

Явление природы

Yavlenie prirody 18+
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О фильме

Молодой москвич Юрий вместе со своими друзьями Вадимом и Аленой приезжает на лето в деревню. Отпуск затягивается, наступает осень, но Юрий не может решиться покинуть село, завороженный деревенским бытом и прекрасной природой. Он заводит среди местных нескольких друзей, в том числе дурачка Женьку, который пытается построить в лесу дом. Когда друзья пытаются убедить Юрия уехать, он срывается и угрожает им ружьем, после чего пытается покончить с жизнью, но не решается и сбегает. Какова же природа тоски, охватившей героя, и что он будет с ней делать?

  • Это дебютный фильм Александра Лунгина, сына известного российского режиссера Павла Лунгина. Он снят в соавторстве с Сергеем Осипьяном по мотивам нескольких рассказов Юрия Коваля, выдающегося советского писателя и мультипликатора. 
  • Фильм снимался со столь малым бюджетом, что продюсер Михаил Калатозишвили предлагал создателям отложить съемки. Тем не менее, режиссеры все равно взялись за постановку, экономя везде, где было возможно. Из-за этого фильм снимался не на кинокамеру, а на зеркальный фотоаппарат Canon. Съемки продолжались 20 дней. В самом начале Калатозишвили умер от инфаркта, и фильм посвящен его памяти. 
  • Из-за бюджетных чтений фильм снимался главным образом на натуре, в основном в окрестностях Кинешмы. Действие большинства сцен происходит на фоне живописных панорам местной природы, отличаясь визуальной глубиной и тональной перспективой. 

Один день из жизни москвича Юрия, застрявшего в отдаленной северной деревне. Уже давно пора в город, а он все бродит по печальным, пустынным, осенним полям и лесам. Жена и лучший друг заставляют его вернуться обратно, к обычной жизни. Но Юрию кажется, что сейчас он поймет что-то очень важное. Он бросает тех, кого любит, и остается один на один с природой. А мир природы играет с ними по своим правилам.

Явление природы - трейлер
Явление природы  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 8 июня 2010
Дата выхода
10 октября 2010 Россия 16+
10 октября 2010 Казахстан
10 октября 2010 Украина
Производство Address Film
Другие названия
Yavlenie prirody, Akt natury, Явление природы
Режиссер
Александр Лунгин
Александр Лунгин
Сергей Осипьян
Сергей Осипьян
В ролях
Ксения Кутепова
Ксения Кутепова
Михаил Палатник
Федор Лавров
Федор Лавров
Игорь Черневич
Игорь Черневич
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.7
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
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Явление природы - трейлер
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