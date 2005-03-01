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Постер фильма Взаимопонимание
Постер фильма Взаимопонимание
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Взаимопонимание

Взаимопонимание

Mutual Appreciation 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Алан, музыкант, чья группа только что распалась, приезжает в Нью-Йорк. Он начинает подыскивать барабанщика для своего шоу, которое уже придумал и пытается раскрутить. Он находит помощника в лице активного ди-джея Сары, которая имеет на него виды. Но Алан равнодушен к Саре.

В свободное время Алан выпивает и строит планы со своим старым другом аспирантом Лоренсом и его подругой, журналисткой Элли (Рэйчел Клифт). Алан пытается держаться в стороне, но Элли понимает, что увлеклась Аланом. Увлечение взаимно, но ни одна из сторон не хочет предпринять следующий шаг.

Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 1 марта 2005
Дата выхода
22 апреля 2010 Россия 16+
4 мая 2007 Великобритания 15
22 апреля 2010 Казахстан
1 марта 2005 США
22 апреля 2010 Украина
MPAA R
Сборы в мире $121 292
Производство Houston King Productions, Mutual Appreciation LLC
Другие названия
Mutual Appreciation, Admiração Mútua, Apreciación mutua, Kölcsönös megbecsülés, Αμοιβαία εκτίμηση, Взаимопонимание
Режиссер
Эндрю Буджальски
В ролях
Джастин Райс
Рэйчел Клифт
Эндрю Буджальски
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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