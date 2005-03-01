Алан, музыкант, чья группа только что распалась, приезжает в Нью-Йорк. Он начинает подыскивать барабанщика для своего шоу, которое уже придумал и пытается раскрутить. Он находит помощника в лице активного ди-джея Сары, которая имеет на него виды. Но Алан равнодушен к Саре.

В свободное время Алан выпивает и строит планы со своим старым другом аспирантом Лоренсом и его подругой, журналисткой Элли (Рэйчел Клифт). Алан пытается держаться в стороне, но Элли понимает, что увлеклась Аланом. Увлечение взаимно, но ни одна из сторон не хочет предпринять следующий шаг.