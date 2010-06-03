Побег из Вегаса, 2010

Английская рок-звезда Олдос Сноу снова мешает алкоголь и наркотики, не справляясь с отчаянием после очередного разрыва отношений. В Лос-Анджелесе Аарон Грин работает в звукозаписывающей компании, которая переживает рецессию. Босс Аарона дает ему карьерную задачу – за 72 часа доставить Олдоса из Лондона в Лос-Анджелес на концерт. В тот день подруга Аарона Дафна говорит ему, что хочет закончить резидентуру в Сиэтле. Аарон уверен, что это положит конец их отношениям. В Лондоне дела обстоят не намного лучше: Олдос несколько раз откладывает их отъезд, дразнит Аарона пороками и чередует плохое поведение и резкие замечания в его адрес. Сможет ли Аарон изменить Олдоса, выполнить работу и вернуть свою девушку?
Арон Гринберг получил работу, о которой мечтал всю жизнь. Но он никак не ожидал, что его первым заданием будет привезти из Лондона в Лос-Анджелес строптивую рок-звезду.
Альдус Сноу – бывший кумир миллионов, знаменитый рокер и прекрасный музыкант, который после продолжительного пике собирается вернуться на большую сцену. Но его характер испорчен алкоголем и развращен деньгами настолько, что любая промелькнувшая юбка может увлечь его в водоворот зубодробительных приключений, в которых теряется само понятие о времени. А концерт – через три дня. И Арон Гринберг должен доставить его на сцену, пока зрители еще не разошлись по домам. Ради этого Арону придется встретиться с лондонскими торговцами наркотиками, ньюйоркскими мордоворотами и развратными танцовщицами из Лас-Вегаса.