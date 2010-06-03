Побег из Вегаса, 2010

Арон Гринберг получил работу, о которой мечтал всю жизнь. Но он никак не ожидал, что его первым заданием будет привезти из Лондона в Лос-Анджелес строптивую рок-звезду.

Альдус Сноу – бывший кумир миллионов, знаменитый рокер и прекрасный музыкант, который после продолжительного пике собирается вернуться на большую сцену. Но его характер испорчен алкоголем и развращен деньгами настолько, что любая промелькнувшая юбка может увлечь его в водоворот зубодробительных приключений, в которых теряется само понятие о времени. А концерт – через три дня. И Арон Гринберг должен доставить его на сцену, пока зрители еще не разошлись по домам. Ради этого Арону придется встретиться с лондонскими торговцами наркотиками, ньюйоркскими мордоворотами и развратными танцовщицами из Лас-Вегаса.