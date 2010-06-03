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Get Him to the Greek

Побег из Вегаса, 2010

2010 / США
7.5 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Английская рок-звезда Олдос Сноу снова мешает алкоголь и наркотики, не справляясь с отчаянием после очередного разрыва отношений. В Лос-Анджелесе Аарон Грин работает в звукозаписывающей компании, которая переживает рецессию. Босс Аарона дает ему карьерную задачу – за 72 часа доставить Олдоса из Лондона в Лос-Анджелес на концерт. В тот день подруга Аарона Дафна говорит ему, что хочет закончить резидентуру в Сиэтле. Аарон уверен, что это положит конец их отношениям. В Лондоне дела обстоят не намного лучше: Олдос несколько раз откладывает их отъезд, дразнит Аарона пороками и чередует плохое поведение и резкие замечания в его адрес. Сможет ли Аарон изменить Олдоса, выполнить работу и вернуть свою девушку? 

  • Землетрясение силой 4,0 балла произошло во время съемок сцены между Аароном и Дафной. Само землетрясение и удивленная реакция Джоны Хилла были запечатлены операторами фильма в кадре и позже включены в ролик с шутками и ляпами на DVD.
  • Рассел Брэнд снимал сцены выступления рок-звезды Олдоса Сноу на аншлаговом комедийном шоу «Scandalous» перед 20 000 человек на арене O2 в Лондоне. Джек Блэк и Джейсон Сигел присоединились к нему на сцене.
  • Джона Хилл рассказывал, что он импровизировал строку «Я жив!» после того, как его персонажу вводят адреналин. Изначально у него не было никакой реплики.

Арон Гринберг получил работу, о которой мечтал всю жизнь. Но он никак не ожидал, что его первым заданием будет привезти из Лондона в Лос-Анджелес строптивую рок-звезду.

Альдус Сноу – бывший кумир миллионов, знаменитый рокер и прекрасный музыкант, который после продолжительного пике собирается вернуться на большую сцену. Но его характер испорчен алкоголем и развращен деньгами настолько, что любая промелькнувшая юбка может увлечь его в водоворот зубодробительных приключений, в которых теряется само понятие о времени. А концерт – через три дня. И Арон Гринберг должен доставить его на сцену, пока зрители еще не разошлись по домам. Ради этого Арону придется встретиться с лондонскими торговцами наркотиками, ньюйоркскими мордоворотами и развратными танцовщицами из Лас-Вегаса.

7.5 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 3 июня 2010
Премьера в мире 3 июня 2010
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Николас Столлер
Николас Столлер
В ролях
Джона Хилл
Джона Хилл
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Расселл Брэнд
Расселл Брэнд
Кэти Перри
Кэти Перри
Кристина Агилера
Кристина Агилера
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Побег из Вегаса
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Terminator 2 апреля 2015, 12:51
Ну ничего такого!!! Обычный кинчик!!! Посмеялся в некотоых местах, ожидал большего!!!
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