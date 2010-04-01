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Постер фильма Крушение
6.9
Крушение - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Крушение
6.9

Крушение

, 2011
Wrecked
США, Канада / триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Крушение
6.9
Крушение - Трейлер 2
Крушение  Трейлер 2

О фильме

Человек, пойманный в ловушку в результате автомобильной аварии в безлюдной местности, должен приложить невероятные усилия для собственного выживания.

В ролях

Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Мужчина
Райан Роббинс
Райан Роббинс
George Weaver
Адриан Холмс
Адриан Холмс
Man in the Woods
Джейкоб Блэр
Джейкоб Блэр
Park Ranger
Каролин Даверна
Каролин Даверна
Woman
Эдриан Г. Гриффитс
Raymond Plazzy
Lloyd Adams
Eric Stapleton
Mark McConchie
Security Guard
Режиссер Майкл Гринспен
Сценарист Christopher Dodd
Композитор Майкл Брук
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Канада
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 13 декабря 2021
Премьера в мире 1 апреля 2010
Дата выхода
15 октября 2010 Россия 16+
29 августа 2011 Великобритания
18 ноября 2011 Германия
15 октября 2010 Казахстан
1 апреля 2011 Канада
7 сентября 2011 Нидерланды
10 сентября 2011 Польша
1 апреля 2010 США
1 ноября 2010 Турция
15 октября 2010 Украина
6 сентября 2011 Франция
MPAA R
Сборы в мире $229 532
Производство Independent Edge Films, Téléfilm Canada, Three-Seven Entertainment
Другие названия
Wrecked, Armadilha do Destino, Brisé, Đổ Nát, El accidente, I sygrousi, Lost Identity, Meghasadva, Merousak, Tuzak, Wrecked - Ohne jede Erinnerung, Потерпевший, Потерпілий, Упропашћен, 失事, 殘骸生機, Reset

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
5.3 IMDb
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Трейлеры фильма

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Крушение - Трейлер 2
Крушение Трейлер 2
Крушение - Отрывок 1
Крушение Отрывок 1
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Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Чувак с отшибленной памятью после автокатастрофы ползет в сторону цивилизации.
В кино точно можно не ходить. Редкостная нуднятина.
Броуди обычно… Читать дальше…
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