В ролях
Эдриан Г. Гриффитс
Raymond Plazzy
Lloyd Adams
Eric Stapleton
Mark McConchie
Security Guard
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Christopher Dodd
Композитор
Майкл Брук
Детали фильма
Страна
США / Канада
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2011
Премьера онлайн
13 декабря 2021
Премьера в мире
1 апреля 2010
Дата выхода
|15 октября 2010
|Россия
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|16+
|29 августа 2011
|Великобритания
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|18 ноября 2011
|Германия
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|15 октября 2010
|Казахстан
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|1 апреля 2011
|Канада
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|7 сентября 2011
|Нидерланды
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|10 сентября 2011
|Польша
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|1 апреля 2010
|США
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|1 ноября 2010
|Турция
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|15 октября 2010
|Украина
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|6 сентября 2011
|Франция
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MPAA
R
Сборы в мире
$229 532
Производство
Independent Edge Films, Téléfilm Canada, Three-Seven Entertainment
Другие названия
Wrecked, Armadilha do Destino, Brisé, Đổ Nát, El accidente, I sygrousi, Lost Identity, Meghasadva, Merousak, Tuzak, Wrecked - Ohne jede Erinnerung, Потерпевший, Потерпілий, Упропашћен, 失事, 殘骸生機, Reset
В кино точно можно не ходить. Редкостная нуднятина.
Броуди обычно… Читать дальше…