Ирония любви, 2009

Обычный день Асель начинается с шопинга и заканчивается бокалом Мохито на веранде дорогого ресторана. Она – частая героиня светской хроники. Даже лучшие подруги ей немного завидуют, ведь у нее есть все, о чем только можно мечтать: жених - владелец нефтяных вышек, квартира в центре Москвы и жизнь, полная удовольствий. И самое главное, у нее настоящий дар притягивать к себе мужчин. Но, чтобы взять очередной рубеж, и «круто попасть на TV» все свое обаяние ей придется направить на соблазнение очень необычного мужчины. Только один человек в мире не считает его «ботаником» и неудачником. И поэтому мама – главная женщина в его жизни и авторитет во всем. У Асель очень мало времени и перед ней много препятствий. Чтобы соблазнить неудачника ей придется справиться с серьезной соперницей в лице мамы и такими несовременными представлениями Ивана о женщинах и о Любви.