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Ирония любви Ирония любви
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Ирония любви, 2009

2009 / Россия / Казахстан
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45 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

Обычный день Асель начинается с шопинга и заканчивается бокалом Мохито на веранде дорогого ресторана. Она – частая героиня светской хроники. Даже лучшие подруги ей немного завидуют, ведь у нее есть все, о чем только можно мечтать: жених - владелец нефтяных вышек, квартира в центре Москвы и жизнь, полная удовольствий. И самое главное, у нее настоящий дар притягивать к себе мужчин. Но, чтобы взять очередной рубеж, и «круто попасть на TV» все свое обаяние ей придется направить на соблазнение очень необычного мужчины. Только один человек в мире не считает его «ботаником» и неудачником. И поэтому мама – главная женщина в его жизни и авторитет во всем. У Асель очень мало времени и перед ней много препятствий. Чтобы соблазнить неудачника ей придется справиться с серьезной соперницей в лице мамы и такими несовременными представлениями Ивана о женщинах и о Любви.

7.0 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 6 июня 2010
Премьера в мире 25 марта 2010
Возраст 18+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Александр Черняев
Александр Черняев
В ролях
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Асель Сагатова
Асель Сагатова
Ерик Жолжаксынов
Ерик Жолжаксынов
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ирония любви 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
dimon007 2 апреля 2015, 12:51
сходил сегодня на премьеру! хорошая сказка)))
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