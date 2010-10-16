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Гольф в королевстве
Golf in the Kingdom
Гольф в королевстве, 2010
2010 / США
5.1
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Жанр:
драма
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5.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2010
Премьера в России
16 октября 2010
Премьера в мире
16 октября 2010
Возраст
16+
Режиссер
Сьюзан Стейтфилд
В ролях
Малкольм МакДауэлл
Фрэнсис Фишер
Дэвид О`Хара
Тони Карран
Мейсон Гэмбл
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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