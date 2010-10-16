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Гольф в королевстве Гольф в королевстве
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Golf in the Kingdom

Гольф в королевстве, 2010

2010 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 16 октября 2010
Премьера в мире 16 октября 2010
Возраст 16+
Режиссер
Сьюзан Стейтфилд
В ролях
Малкольм МакДауэлл
Малкольм МакДауэлл
Фрэнсис Фишер
Дэвид О`Хара
Тони Карран
Мейсон Гэмбл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гольф в королевстве 2 постера
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