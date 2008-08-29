Пылающая равнина, 2008

Сильвия – красивая женщина, которая постоянно борется с внутренними конфликтами. Когда неожиданное появление незнакомца сталкивает героиню с ее прошлым, Сильвия отправляется в путешествие, которое связывает ее с разными персонажами: молодой сиротой, которая живет в Мексике со своим отцом, пока трагическая случайность не изменит все; Марианой и Сантьяго, влюбленных после внезапной смерти родителей; и Джиной, с которой и началась эта запутанная история, идущая сквозь десятилетия…