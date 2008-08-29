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Пылающая равнина Пылающая равнина
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The Burning Plain

Пылающая равнина, 2008

2008 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сильвия – красивая женщина, которая постоянно борется с внутренними конфликтами. Когда неожиданное появление незнакомца сталкивает героиню с ее прошлым, Сильвия отправляется в путешествие, которое связывает ее с разными персонажами: молодой сиротой, которая живет в Мексике со своим отцом, пока трагическая случайность не изменит все; Марианой и Сантьяго, влюбленных после внезапной смерти родителей; и Джиной, с которой и началась эта запутанная история, идущая сквозь десятилетия…

  • Сценарист и режиссер фильма Гильермо Арриага заявил, что визуальные отображения четырех основных стихийных элементов – земли, огня, ветра и воды – намеренно появляются в кадре на протяжении всей картины, намекая на общность сюжета. 
  • Джей Ди Пардо и Дэнни Пино играют одного и того же персонажа в разном возрасте. Десять лет спустя они снимаются в роли антиподов в телесериале FX «Майянцы».
  • Шарлиз Терон упомянула, что снимать одежду перед камерами в этом и любом другом фильме для нее так же легко, как пить. «Я особо не думаю об этом. Я читаю эту сцену и, если обнажение имеет смысл, я делаю это и отношусь к ней так же, как и к любой другой сцене, будь то момент обнаженной натуры или сидение в баре с выпивкой».

Сильвия страдает от грехов прошлого…

Юная мексиканка Марианна пытается спасти разбитую вдребезги любовь своих родителей…

Джина и Ник пылают в страсти тайного порочного романа… Как переплетаются нити жизней этих людей, разделенных во времени и пространстве? Тайная мистика судьбы…

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2008
Премьера в России 7 января 2010
Премьера в мире 29 августа 2008
Возраст 16+
MPAA R
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Гильермо Арриага
В ролях
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Жоаким ди Алмейда
Жоаким ди Алмейда
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пылающая равнина 2 постера
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Пылающая равнина

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