Пираньи 3D, 2010

Тысячи юношей и девушек съезжаются на озеро Виктория, чтобы отметить весенние каникулы. Ежегодный студенческий праздник омрачается нападением доисторических пираний-людоедов, заполнивших озеро после внезапного подводного землетрясения.
20 тысяч подростков курортного городка у озера Виктория готовятся к празднованию ежегодного праздника начала лета. Но ночное землетрясение высвобождает сотни тысяч доисторических пираний прямо накануне торжества. Очаровательная шериф, ее подчиненные-полицейские и доктор Горден Рэйбэнкс решают сделать все, чтобы веселый праздник молодежи в озере не превратился в кровавое пиршество. Но пираньи уже знают ответ, кто победит: молодость или многовековая жажда крови…