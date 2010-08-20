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Пираньи 3D Пираньи 3D
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Piranha 3-D

Пираньи 3D, 2010

2010 / США
7.2 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Тысячи юношей и девушек съезжаются на озеро Виктория, чтобы отметить весенние каникулы. Ежегодный студенческий праздник омрачается нападением доисторических пираний-людоедов, заполнивших озеро после внезапного подводного землетрясения.

  • Режиссер фильма Александр Ажа планировал пригласить на эпизодические роли инструкторов по безопасности режиссеров “Пираний” (1978) и “Пираний 2: Нерест” (1981) Джо Данте и Джеймса Кэмерона.
  • Ежедневно на съемочной площадке использовалось более 300 000 литров искусственной крови.
  • Несмотря на то, что по сюжету действие фильма происходит на озере Виктория, сами съемки прошли на озере Хавасу в штате Аризона, США.
  • Главный постер к фильму оформлен в таком же стиле, что и постер к оригинальным “Челюстям”(1975). Более того, в одной из сцен Джейк (Стив Р. МакКуин) непосредственно упоминает “Челюсти”. Ричард Дрейфус, известный ролью Хупера в “Челюстях”, в этом фильме сыграл рыбака Мэтта Бойда – первую жертву пираний.
  • Съемки сцен с Кристофером Ллойдом заняли один день, с Ричардом Дрейфусом – два дня.
  • Для массовых сцен было использовано более 1100 лодок.
  • Александр Ажа лично проводил кастинг статистов для сцен с празднованием весенних каникул.
     

20 тысяч подростков курортного городка у озера Виктория готовятся к празднованию ежегодного праздника начала лета. Но ночное землетрясение высвобождает сотни тысяч доисторических пираний прямо накануне торжества. Очаровательная шериф, ее подчиненные-полицейские и доктор Горден Рэйбэнкс решают сделать все, чтобы веселый праздник молодежи в озере не превратился в кровавое пиршество. Но пираньи уже знают ответ, кто победит: молодость или многовековая жажда крови…

7.2 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 26 августа 2010
Премьера онлайн 1 мая 2021
Премьера в мире 20 августа 2010
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Александр Ажа
Александр Ажа
В ролях
Элизабет Шу
Элизабет Шу
Адам Скотт
Адам Скотт
Джерри О'
Джессика Зор
Джессика Зор
Дина Мейер
Дина Мейер
Все актеры и съемочная группа
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