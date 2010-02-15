Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Принц и я 4
Принц и я 4

Принц и я 4

The Prince & Me: The Elephant Adventure 18+
О фильме

Год спустя после королевской свадьбы между королем Эвардом и королевой Дании Пэйдж они получили приглашение на свадьбу принцессы Майры из Сайгуна. После прибытия Пэйдж находит Майру недовольной своим браком по расчету со злобным Кахом и тайно влюбленной в молодого смотрителя слонов по имени Алу. После того как тайный роман между Майрой и Алу раскрыли, Алу бросили в тюрьму, а священный свадебный слон убегает в джунгли! Для спасения принцессы Майры, Пэйдж и Эдди должны найти слона, освободить Алу и убедить короля Сайгуна что высшая любовь правит всем. Прекрасное приключение, чтобы отметить свой первый юбилей!

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 1 апреля 2025
Премьера в мире 15 февраля 2010
Дата выхода
15 февраля 2010 Россия 12+
23 марта 2010 Великобритания
15 февраля 2010 Казахстан
23 марта 2010 США
15 февраля 2010 Украина
MPAA PG
Бюджет $2 500 000
Производство M1 Films, Nu-Image, Sobini Films
Другие названия
The Prince & Me: The Elephant Adventure, The Prince & Me 4: The Elephant Adventure, Der Prinz & ich: Königliches Abenteuer, El príncep i jo 4: Una princesa al paradís, El príncipe & yo Una nueva aventura, El príncipe y yo 4: Una princesa en el paraíso, Eu si Printul 4: Vizita regala, Le Prince & moi : À la recherche de l'éléphant sacré, Minä & Prinssi - Matka Aasiaan, Minä ja Prinssi: Matka Aasiaan, O prigipas kai ego 4 - I proti epeteios, O Príncipe e Eu - Aventura Tropical, Prens ve Ben: Fil Macerası, Princ a ja: Rok po svadbe, Princ a já: Sloní dobrodužství, Prinsen & jag: Äventyr i paradiset, Prints ja mina 4, The Prince & Me - Rejsen til Asien, The Prince & Me 4, The Prince & Me 4: First Anniversary, The Prince & Me 4: Royal Adventures in Paradise, The Prince & Me 4: The Elephant Adventure!, Um Príncipe em Minha Vida 4, Un principe tutto mio 4, Принц и я 4, Принцът и аз 4: Приключения в рая, 王子与我：大象冒险记, 麻雀变王妃4, 麻雀變王妃4
Режиссер
Кэтрин Киран
В ролях
Кэм Хескин
Джонатан Ферт
Крис Гир
Крис Гир
Селина Ло
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Принц и я 4
Принц и я: Королевская свадьба 4.4
Принц и я: Королевская свадьба (2006)
Принц и я 5.9
Принц и я (2004)
Как стать королём 5.4
Как стать королём (2023)
В поисках Санты 5.9
В поисках Санты (2011)
Глаза ангела 5.4
Глаза ангела (2001)
Принц-студент в Старом Гейдельберге 7.6
Принц-студент в Старом Гейдельберге (1927)
Принц и я: Медовый месяц 4.2
Принц и я: Медовый месяц (2008)
Призрачный патруль 5.9
Призрачный патруль (2018)

4.6 IMDb
Принц и я 4

Как стать королём
 
Принц и я: Медовый месяц
 
Призрачный патруль
 
