Год спустя после королевской свадьбы между королем Эвардом и королевой Дании Пэйдж они получили приглашение на свадьбу принцессы Майры из Сайгуна. После прибытия Пэйдж находит Майру недовольной своим браком по расчету со злобным Кахом и тайно влюбленной в молодого смотрителя слонов по имени Алу. После того как тайный роман между Майрой и Алу раскрыли, Алу бросили в тюрьму, а священный свадебный слон убегает в джунгли! Для спасения принцессы Майры, Пэйдж и Эдди должны найти слона, освободить Алу и убедить короля Сайгуна что высшая любовь правит всем. Прекрасное приключение, чтобы отметить свой первый юбилей!