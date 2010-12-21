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Знакомство с Факерами 2 Знакомство с Факерами 2
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Little Fockers

Знакомство с Факерами 2, 2010

2010 / США
7.7 Оцените
84 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Грег и Пэм в браке уже восемь лет. Тесть Грега, Джек, почти смирился с зятем-неудачником и даже готов передать ему почетную роль главы семейства – сделать его “Крестным Факером”. Грег рад этому, хоть и выстраданному, но доверию, однако, чтобы получить благословение, ему придется вновь встретиться с Джеком лицом к лицу и пройти последнее, самое суровое испытание. 

  • Сестра Пэм Дебора, второстепенный персонаж из “Знакомства с родителями”, упоминается в фильме, но не появляется на экране. Сыгравшая ее актриса Николь ДеХафф умерла в 2005 году. 
  • Когда Роберт Де Ниро получил премию “Золотой глобус” за вклад в развитие кинематографа, он сказал, что очень рад, что о награде объявили до выхода “Знакомства с Факерами 2”. 
  • Барбра Стрейзанд призналась, что это единственный фильм с ее участием, который она не стала смотреть целиком. 
  • Дастин Хоффман изначально отказывался вернуться к своей роли, поскольку был недоволен заменой режиссера и сценарием фильма. 
  • У фильма есть альтернативные начальная и конечная сцены, доступные в Blu-ray версии. 
  • Кандидатуру Харви Кейтеля на роль прораба предложил Роберт де Ниро. 
  • Ящерица Генри – это прибрежная агама, известная как бородатый дракон. 

События третьего фильма серии будут происходить уже после долгожданной свадьбы главных героев. Жена Гейлорда Факера беременна и рожает ближе к финалу картины, комизм же будет нанизываться на предродовую истерию тестя.

7.7 Оцените
84 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 23 декабря 2010
Премьера онлайн 15 октября 2017
Премьера в мире 21 декабря 2010
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Пол Вайц
Пол Вайц
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Джессика Альба
Джессика Альба
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Знакомство с Факерами 2 13 постеров
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Знакомство с Факерами 2

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 19:13
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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84 голоса
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