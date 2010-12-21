Знакомство с Факерами 2, 2010

Грег и Пэм в браке уже восемь лет. Тесть Грега, Джек, почти смирился с зятем-неудачником и даже готов передать ему почетную роль главы семейства – сделать его “Крестным Факером”. Грег рад этому, хоть и выстраданному, но доверию, однако, чтобы получить благословение, ему придется вновь встретиться с Джеком лицом к лицу и пройти последнее, самое суровое испытание.