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Хранители сети, 2009

2009 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главные герои фильма – бывшие хакеры Игорь, Женя и Максим. После того как ребята покончили с нелегальной деятельностью, они организовали собственное частное агентство и называли себя «хранителями сети». Однажды троица получила заказ от президента солидного банка. Не так давно мужчину обвинили в мошенничестве на бирже, в кратчайшие сроки ему необходимо доказать свою невиновность. За три дня Игорю и его команде предстоит найти эти доказательства, иначе плохо придется не только клиенту, но и им самим...

  • Режиссером и сценаристом фильма выступил Дмитрий Матов. Среди других его известных работ – сериалы «Морпехи» (2011), «Степные волки» (2016), «Следы в прошлое» (2018) и другие. 
  • «Хранителей сети» можно смело назвать дебютом Дмитрия Матова в большом кино. До этого в его творческом багаже значился только документальный фильм «Представление начинается», снятый в 2006 году. 
  • Михаил Козаков и Александр Яцко ранее снимались вместе в фильме Павла Хомского «Король Лир» (2006). Кроме того, Яцко сыграл в фильме-спектакле «Медная бабушка» по пьесе Леонида Зорина, режиссером и автором сценария которого выступил Михаил Козаков. 
  • В 2009 году Александр Баширов и Митя Лабуш снимались вместе в комедии Ильи Демичева «Какраки».

Хранители сети — тайная организация. Ее члены — Игорь, Макс и их подруга Женя — законченные авантюристы и гении всемирной паутины. В прошлом умелые хакеры, вскрывшие не одну секретную базу данных, теперь они служат на благо Родине и гордо называют себя нетрейнджерами. Впрочем, подход к работе у них остался тот же…

4.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 6 июня 2010
Премьера в мире 6 июня 2010
Возраст 16+
Режиссер
Дмитрий Матов
В ролях
Михаил Козаков
Михаил Козаков
Александр Носик
Митя Лабуш
Митя Лабуш
Клавдия Коршунова
Клавдия Коршунова
Александр Яцко
Александр Яцко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хранители сети 1 постер
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