Хранители сети, 2009

Главные герои фильма – бывшие хакеры Игорь, Женя и Максим. После того как ребята покончили с нелегальной деятельностью, они организовали собственное частное агентство и называли себя «хранителями сети». Однажды троица получила заказ от президента солидного банка. Не так давно мужчину обвинили в мошенничестве на бирже, в кратчайшие сроки ему необходимо доказать свою невиновность. За три дня Игорю и его команде предстоит найти эти доказательства, иначе плохо придется не только клиенту, но и им самим...