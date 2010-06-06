Хранители сети, 2009

Главные герои фильма – бывшие хакеры Игорь, Женя и Максим. После того как ребята покончили с нелегальной деятельностью, они организовали собственное частное агентство и называли себя «хранителями сети». Однажды троица получила заказ от президента солидного банка. Не так давно мужчину обвинили в мошенничестве на бирже, в кратчайшие сроки ему необходимо доказать свою невиновность. За три дня Игорю и его команде предстоит найти эти доказательства, иначе плохо придется не только клиенту, но и им самим...
Хранители сети — тайная организация. Ее члены — Игорь, Макс и их подруга Женя — законченные авантюристы и гении всемирной паутины. В прошлом умелые хакеры, вскрывшие не одну секретную базу данных, теперь они служат на благо Родине и гордо называют себя нетрейнджерами. Впрочем, подход к работе у них остался тот же…