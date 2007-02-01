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Постер фильма Бес Пор No
6.1
Киноафиша Фильмы Бес Пор No
6.1

Бес Пор No

, 2010
Without Por No
Украина / драма / 18+
Постер фильма Бес Пор No
6.1

О фильме

В день своего шестнадцатилетия Макс, воспользовавшись камерой мобильного телефона, снимает первое и, по большому счету, «случайное» видео любовных игр школьников-подростков. Все по-юношески смело, пьяно и красиво, а главное — по-настоящему. Это «бытовое порно» в предельно короткие сроки Максу удается поставить на производство в промышленных масштабах и начать продавать за рубеж. С этого дня он заполучит все некогда желанные атрибуты роскоши и мнимого счастья. Но и с цинизмом, продажной любовью, предательством и жестокостью в виде «бесплатного приложения».

В ролях

Антон Комяхов
Алексей Горбунов
Алексей Горбунов
Мирослав Кувалдин
Ольга Сумская
Ольга Сумская
Ринат Хайрулин
Haroldas Giedraitis
Billionare Pimp
Режиссер Александр Шапиро, Станислав Довжик
Сценарист Егор Головенкин, Рамиль Ямалеев
Композитор Мирослав Кувалдин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Украина
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 1 февраля 2007
Дата выхода
1 февраля 2010 Россия Самокат
Производство 2Plan2
Другие названия
PorNO, Bes Por No, Бес Пор No

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 28 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3209 В жанре «драма»  1228 В фильмах Украины  8 В фильмах 2010 года  147

Отзывы о фильме

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