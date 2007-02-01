В день своего шестнадцатилетия Макс, воспользовавшись камерой мобильного телефона, снимает первое и, по большому счету, «случайное» видео любовных игр школьников-подростков. Все по-юношески смело, пьяно и красиво, а главное — по-настоящему. Это «бытовое порно» в предельно короткие сроки Максу удается поставить на производство в промышленных масштабах и начать продавать за рубеж. С этого дня он заполучит все некогда желанные атрибуты роскоши и мнимого счастья. Но и с цинизмом, продажной любовью, предательством и жестокостью в виде «бесплатного приложения».