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Рейтинги
8.0
Рейтинг IMDb: 8
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Кенни Чесни: Лето в 3D
Кенни Чесни: Лето в 3D
Kenny Chesney: Summer in 3D
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
мюзикл
Страна
США
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
21 апреля 2010
Дата выхода
21 апреля 2010
Россия
0+
21 апреля 2010
Казахстан
21 августа 2010
США
21 апреля 2010
Украина
Другие названия
Kenny Chesney: Summer in 3D, Kenny Chesney, Kenny Chesney: Summer in
В ролях
Кенни Чесни
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.0
Оцените
11
голосов
8
IMDb
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