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Каратэ-пацан Каратэ-пацан
Киноафиша Фильмы Каратэ-пацан
The Karate Kid

Каратэ-пацан, 2010

2010 / США
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92 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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После смерти отца 12-летний Дре вместе с мамой переезжают из Детройта в Пекин. Оба не знают языка и местных традиций, но главной проблемой для мальчика становится адаптация в обществе сверстников. У чернокожего американца возникает конфликт с хулиганом Чэном, который все время пытается унизить и побить мальчика вместе со своими друзьями-прихвостнями. Во время одной из стычек за Дре заступается мистер Хан – неказистый слесарь, который оказывается мастером кунг-фу. Проникнувшись сочувствием к Дре, Мистер Хан становится его наставником. 

  • Уилл Смит, выступивший продюсером фильма, рассказал, что разрешения на съемку в определенных местах в Китае удалось получить лишь благодаря участию Джеки Чана. 
  • Готовясь к фильму Джейден Смит регулярно тренировался в течение трех месяцев.
  • Первый фильм со времен “Последнего императора”, часть сцен которого была снята в дворцовом комплексе “Запретный город”. 
  • В ходе производства у фильма несколько раз менялось название: сначала он назывался “Парень-каратист” (англ. The Karate Kid), потом — “Парень-кунфуист” (англ. The Kung Fu Kid), но в конце концов было решено, что фильм выйдет в прокат под обоими названиями: в Азии использовался второй вариант, в большинстве остальных стран — первый. Это вызвано тем, что, на самом деле, в фильме используется искусство кунг-фу, а не карате.
  • Ральф Маччио, звезда оригинального фильма “Каратэ-пацан”, отказался сыграть в этом фильме роль-камео. 
     

Американская семья переезжает жить в Китай в поисках лучшей жизни. Оказавшись в совершенно новой для себя обстановке, мальчик, у которого нет отца, ищет поддержку и помощь у мастера восточных единоборств, который учит его азам кунг-фу. Но и учителю есть чему поучиться у ученика…

8.0 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 19 августа 2010
Премьера онлайн 1 ноября 2021
Премьера в мире 10 июня 2010
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Харольд Цварт
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Джейден Смит
Джейден Смит
Тараджи П. Хенсон
Тараджи П. Хенсон
Венвен Хань
Жунгуан Ю
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Каратэ-пацан 2 постера
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Каратэ-пацан
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саундтрек фильма Каратэ-пацан
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ральф Маччио считает, что появление Джеки Чана в «Кобре Кай» смотрелось бы неуместным Актер признает каноничной героиню Хилари Суэнк, но не персонажей ремейка.
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27 декабря 2021 16:14
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