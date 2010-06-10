Каратэ-пацан, 2010

После смерти отца 12-летний Дре вместе с мамой переезжают из Детройта в Пекин. Оба не знают языка и местных традиций, но главной проблемой для мальчика становится адаптация в обществе сверстников. У чернокожего американца возникает конфликт с хулиганом Чэном, который все время пытается унизить и побить мальчика вместе со своими друзьями-прихвостнями. Во время одной из стычек за Дре заступается мистер Хан – неказистый слесарь, который оказывается мастером кунг-фу. Проникнувшись сочувствием к Дре, Мистер Хан становится его наставником.