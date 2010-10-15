Чудаки 3D, 2010

Скандальная, саркастическая, грубая и абсолютно сумасбродная команда Джонни Ноксвила опять готова шокировать, смешить и срывать крышу, и в этот раз они удивят еще больше. Теперь каждый может стать почти соучастником событий, поскольку наблюдать за выходками чудаков можно будет в формате 3D. Фильм состоит из ряда экстремальных трюков, нерядовых шуток и безумных экспериментов, — все это испытает на собственной шкуре эта безумная компания. Никогда не знаешь — плакать или смеяться от их выходок, ведь они демонстрируют то, что каждый тайком хотел сделать, но боялся попробовать.

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