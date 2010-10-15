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Чудаки 3D Чудаки 3D
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Чудаки 3D, 2010

2010 / США
7.8 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть О фильме
3D сиквел снимался в Кентукки, Коннектикуте, Нью-Джерси, Южной Дакоте, Китае и т. д.
Скандальная, саркастическая, грубая и абсолютно сумасбродная команда Джонни Ноксвила опять готова шокировать, смешить и срывать крышу, и в этот раз они удивят еще больше. Теперь каждый может стать почти соучастником событий, поскольку наблюдать за выходками чудаков можно будет в формате 3D. Фильм состоит из ряда экстремальных трюков, нерядовых шуток и безумных экспериментов, — все это испытает на собственной шкуре эта безумная компания. Никогда не знаешь — плакать или смеяться от их выходок, ведь они демонстрируют то, что каждый тайком хотел сделать, но боялся попробовать.
7.8 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 2 декабря 2010
Премьера в мире 15 октября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джефф Треймейн
В ролях
Джонни Ноксвилл
Джонни Ноксвилл
Бэм Марджера
Стив-О
Крис Понтиус
Джейсон Акуна
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чудаки 3D 8 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 18:58
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
Отзывы Написать
64 голоса
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