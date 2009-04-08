Шери, 2009

Начало ХХ века, Париж — негласная столица Европы, славящаяся художниками, музыкантами и театральные деятелями. Ну и, конечно же, куртизанками — женщинами, виртуозно владеющими искусством любви, за возможность познать которое готовы платить любые деньги принцы, герцоги, помещики и купцы. Леа — одна из таких знаменитых куртизанок. Сейчас она, наконец-то, может позволить себе бросить ремесло и наслаждаться всеми радостями жизни, которые она сумела себе обеспечить. Однажды, обедая со своей старой компаньонкой, мадам Пелу, Леа знакомится с ее очаровательным сыном, которого мать зовет просто Дорогушей. У мадам Пелу большие планы относительно будущего юноши, но сейчас она хотела бы, чтобы кто-то помог ему стать мужчиной, именно об этом она просит Леа. Та соглашается, но то, что началось как ничего не значащая интрижка, неожиданно оборачивается любовью, растянувшейся на годы. А затем мадам Пелу подыскивает для сына подходящую невесту, с которой знакомит сына и его любовницу...

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