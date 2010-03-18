Потрошители, 2010

Леонардо ДиКаприо хотел сняться в роли Реми. Но создатели фильма посчитали, что Джуд Лоу подходит лучше, хотя у него очень мало опыта в боевиках и фантастических кинолентах. Актер признался, что этот проект стоил ему колоссальных усилий, в первую очередь – физических. Он усердно тренировался несколько месяцев, чтобы показать достойный уровень на экране.

Потрошители из зловещей корпорации перемещаются на Туарегах в нестандартном обвесе. Согласно контракту с Volkswagen о размещении продукции, автомобиль этого производителя должен был показываться в фильме на протяжении девяти минут.

В «Потрошителях» есть эпизод, где показывается указатель на улицу Джарвик. В действительности это не название улицы, а фамилия ученого, внесшего огромный вклад в разработку искусственного сердца.

Главный герой в одной из сцен говорит о коте, одновременно живом и мертвом. Это отсылка к эксперименту Шрёдингера, демонстрирующему неполноту квантовой механики.

Джуд Лоу, исполнивший главную роль в фильме, перед участием в съемках прошел обучение работе со скальпелем. Его преподавателем был настоящий хирург, но анатомические образцы актер не использовал. Будущего Реми учили на туше свиньи.

Форест Уитакер, сыгравший друга детства и напарника Реми, несколько лет занимался филиппинским боевым искусством – пекити-тирсия кали. Приобретенные навыки он применял в нескольких эпизодах «Потрошителей».

Бет по сценарию – бывшая жена Реми. Эпизод, где они встретились впервые, длился 35 минут, но создатели фильма позже решили удалить его из киноленты. Остальные сцены с Бет и главным героем оставили в первоначальном виде. Перед режиссером возникла задача не дать зрителю понять, что персонажи знакомы больше десяти лет, а создать впечатление, что Реми впервые видит эту девушку.

Режиссер фильма, Мигель Сапочник, ставил перед собой цель создать сатирическую киноленту, которая увлечет зрителя и покажет проблему возможных последствий технологического прогресса. При этом он не хотел, чтобы фильм получился безнадежно пессимистичным, несмотря на мрачную тематику. Мигель сравнивает свое детище с «Заводным апельсином».

В основу сюжета киноленты лег роман Э. Гарсия «Грязное мамбо, или Потрошители», но финал был кардинально изменен, чтобы соответствовать задумке режиссера.

Зрелищный фильм хорошо воспринялся зрителями, но критики отнесли его в список самых провальных картин года.

Вопреки ожиданиям публики, «Потрошители» практически лишены классических штампов, которыми обычно пестрят боевики в жанре научной фантастики.

Режиссер картины сам занимался музыкальным оформлением. Для некоторых сцен используется нетипично веселая музыка, учитывая сюжет, но она гармонично вливается в общую атмосферу происходящего.