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Потрошители Потрошители
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Repossession Mambo / Repo Men

Потрошители, 2010

2010 / США
7.4 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Технологический прогресс почти привел человечество к бессмертию. Люди в ближайшем будущем, где происходит действие фильма, умеют пересаживать искусственные органы, чтобы продлить себе жизнь. Но за обновление тела нужно платить, и не у всех находятся деньги. Огромная компания «Союз» охотно предоставляет кредиты на простых условиях: если человек не выплатит долг в срок, с новым органом ему придется попрощаться. Изъятие органов проводит группа наемников корпорации: высококлассные потрошители-хирурги. После их визита выжить удается редко. Главный герой, потрошитель Реми – один из лучших в штате, он даже получает удовольствие от своего труда. Но все меняется, когда персонаж сам оказывается на месте должника, получив искусственное сердце, а на него открывается охота.

Леонардо ДиКаприо хотел сняться в роли Реми. Но создатели фильма посчитали, что Джуд Лоу подходит лучше, хотя у него очень мало опыта в боевиках и фантастических кинолентах. Актер признался, что этот проект стоил ему колоссальных усилий, в первую очередь – физических. Он усердно тренировался несколько месяцев, чтобы показать достойный уровень на экране.

Потрошители из зловещей корпорации перемещаются на Туарегах в нестандартном обвесе. Согласно контракту с Volkswagen о размещении продукции, автомобиль этого производителя должен был показываться в фильме на протяжении девяти минут.

В «Потрошителях» есть эпизод, где показывается указатель на улицу Джарвик. В действительности это не название улицы, а фамилия ученого, внесшего огромный вклад в разработку искусственного сердца.

Главный герой в одной из сцен говорит о коте, одновременно живом и мертвом. Это отсылка к эксперименту Шрёдингера, демонстрирующему неполноту квантовой механики.

Джуд Лоу, исполнивший главную роль в фильме, перед участием в съемках прошел обучение работе со скальпелем. Его преподавателем был настоящий хирург, но анатомические образцы актер не использовал. Будущего Реми учили на туше свиньи.

Форест Уитакер, сыгравший друга детства и напарника Реми, несколько лет занимался филиппинским боевым искусством – пекити-тирсия кали. Приобретенные навыки он применял в нескольких эпизодах «Потрошителей».

Бет по сценарию – бывшая жена Реми. Эпизод, где они встретились впервые, длился 35 минут, но создатели фильма позже решили удалить его из киноленты. Остальные сцены с Бет и главным героем оставили в первоначальном виде. Перед режиссером возникла задача не дать зрителю понять, что персонажи знакомы больше десяти лет, а создать впечатление, что Реми впервые видит эту девушку.

Режиссер фильма, Мигель Сапочник, ставил перед собой цель создать сатирическую киноленту, которая увлечет зрителя и покажет проблему возможных последствий технологического прогресса. При этом он не хотел, чтобы фильм получился безнадежно пессимистичным, несмотря на мрачную тематику. Мигель сравнивает свое детище с «Заводным апельсином».

В основу сюжета киноленты лег роман Э. Гарсия «Грязное мамбо, или Потрошители», но финал был кардинально изменен, чтобы соответствовать задумке режиссера.

Зрелищный фильм хорошо воспринялся зрителями, но критики отнесли его в список самых провальных картин года.

Вопреки ожиданиям публики, «Потрошители» практически лишены классических штампов, которыми обычно пестрят боевики в жанре научной фантастики.

Режиссер картины сам занимался музыкальным оформлением. Для некоторых сцен используется нетипично веселая музыка, учитывая сюжет, но она гармонично вливается в общую атмосферу происходящего.

Далекое будущее. Искусственные жизненные органы теперь можно купить в кредит. Если же человек не в состоянии оплатить долг, то принимаются крайне жесткие меры. Реми как раз такой — он целиком состоит из чужих органов, но не заплатил за пересадку сердца, а посему вынужден пуститься в бега.

7.4 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 1 апреля 2010
Премьера онлайн 16 августа 2022
Премьера в мире 18 марта 2010
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Мигель Сапочник
В ролях
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Алисе Брага
Алисе Брага
Джо Пинг
Джо Пинг
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Все актеры и съемочная группа
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Потрошители

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Хотя «Потрошителей» и можно, с чисто формальной точки зрения, назвать фантастикой, на деле в них довольно мало фантастического. Жизнь в кредит (дом в кредит, машина в кредит и т. д.), ставшая в США, да и вообще на Западе, основным способом существования и приведшая в итоге к жесткому экономическому похмелью последних полутора лет, развивается как раз в соответствии с романом Эрика Гарсии, который, будучи переработан (пока только роман, не автор) сценаристом «Доктора Хауса» Гарреттом Лернером,…
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ootraktoroo 2 апреля 2015, 12:51
Вы смотрели фильм REPO: The genetic opera(Генетическая опера)? Посмотрите. Этого хватит,чтобы проникнуться ненавистью к новоиспеченному плоду страдающего недостатком фантазии режиссера-выскочки
Олег Ушаков 4 марта 2023, 19:01
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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