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Добро пожаловать на юг, 2010

2010 / Италия / Германия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Альберто, начальник почтового отделения в городе Брианца, под давлением жены Сильвии, готов сделать все, чтобы получить перевод в Милан. Ради этого он идет на подлог документов. Но трюк не сработал и в качестве наказания он был переведен в небольшой городок в Кампании, который для жителя Северной Италии эквивалентен настоящему кошмару. Однако, пожив в «кошмаре» некоторое время, Альберт открывает для себя неожиданные прелести жизни: любовь коллег, гостеприимство жителей и приобретает нового большого друга, почтальона Маттиа…

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 1 октября 2010
Премьера в мире 1 октября 2010
Возраст 12+
Режиссер
Лука Миньеро
Лука Миньеро
В ролях
Клаудио Бизио
Клаудио Бизио
Алессандро Сьяни
Алессандро Сьяни
Анджела Финоккьяро
Анджела Финоккьяро
Валентина Лодовини
Валентина Лодовини
Найке Ривелли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Добро пожаловать на юг 1 постер
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