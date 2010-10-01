Добро пожаловать на юг, 2010

Альберто, начальник почтового отделения в городе Брианца, под давлением жены Сильвии, готов сделать все, чтобы получить перевод в Милан. Ради этого он идет на подлог документов. Но трюк не сработал и в качестве наказания он был переведен в небольшой городок в Кампании, который для жителя Северной Италии эквивалентен настоящему кошмару. Однако, пожив в «кошмаре» некоторое время, Альберт открывает для себя неожиданные прелести жизни: любовь коллег, гостеприимство жителей и приобретает нового большого друга, почтальона Маттиа…