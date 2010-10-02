Жизнь, как она есть, 2010

Говорят, противоположности притягиваются, но точно не в случае Холли и Эрика. Единственное, что объединяет этих твоих – дружба с семьей Новаков, родителями крестницы Холли и Эрика по имени Софи. Когда размеренную и спланированную заранее жизнь героев разрушает трагическое известие о смерти друзей, им приходится оставить свои разногласия ради заботы об осиротевшей малышке.
Холли Беренсон — набирающий обороты поставщик продуктов питания, Эрик Мессер — многообещающий директор спортивной сети. После рокового первого свидания единственное, что у них теперь общее, — это ненависть друг к другу и любовь к крестнице Софи. Но когда внезапно они становятся единственными, кто остается у Софи, Холли и Мессер вынуждены забыть о собственных несовпадениях. В попытке состыковать карьерные амбиции и несхожие планы досуга им всё-таки придется найти хоть что-то их объединяющее, ведь отныне им предстоит поселиться под одной крышей.