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Жизнь, как она есть Жизнь, как она есть
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Life as We Know It

Жизнь, как она есть, 2010

2010 / США
8.3 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Говорят, противоположности притягиваются, но точно не в случае Холли и Эрика. Единственное, что объединяет этих твоих – дружба с семьей Новаков, родителями крестницы Холли и Эрика по имени Софи. Когда размеренную и спланированную заранее жизнь героев разрушает трагическое известие о смерти друзей, им приходится оставить свои разногласия ради заботы об осиротевшей малышке.

  • Идея фильма появилась у сценариста Йана Дейчмана в тот момент, когда он и его беременная жена обсуждали кандидатуры опекунов для их будущей дочери.
  • Колыбельная, которую напевает Эрик, это на самом деле песня "Creep" группы Radiohead.
  • Исполнители главных ролей Кэтрин Хейгл и Джош Дюамель – друзья в реальной жизни. Актеры уже давно мечтали поработать вместе, и утвержденная на роль Холли Беренсон Кэтрин привлекла к проекту Дюамеля.
  • Роль малышки Софи исполняли тройняшки Алексис, Бринн и Брук Кладжетт.
  • Большая часть съемок прошла в Атланте, штат Джорджия, где и разворачивается действие фильма.
  • Содействие съемкам, помимо прочих, оказала и Национальная Баскетбольная Ассоциация, представители которой разрешили использовать съемки реальных матчей, познакомили кинематографистов с настоящей бейсбольной командой, позволили снимать во время реальных игр и провели на пустую баскетбольную площадку, где в итоге снималась важная для персонажа Джоша Дюамеля сцена.

Холли Беренсон — набирающий обороты поставщик продуктов питания, Эрик Мессер — многообещающий директор спортивной сети. После рокового первого свидания единственное, что у них теперь общее, — это ненависть друг к другу и любовь к крестнице Софи. Но когда внезапно они становятся единственными, кто остается у Софи, Холли и Мессер вынуждены забыть о собственных несовпадениях. В попытке состыковать карьерные амбиции и несхожие планы досуга им всё-таки придется найти хоть что-то их объединяющее, ведь отныне им предстоит поселиться под одной крышей.

8.3 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 14 октября 2010
Премьера онлайн 28 октября 2015
Премьера в мире 2 октября 2010
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Грег Берланти
В ролях
Кэтрин Хейгл
Кэтрин Хейгл
Джош Дюамель
Джош Дюамель
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс
Джош Лукас
Джош Лукас
Фэйзон Лав
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Жизнь, как она есть 5 постеров
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