Неуправляемый, 2010

Дьюи, инженер смешанного грузового поезда, понимает, что переключатель установлен неправильно, и пытается выровнять его, но спотыкается и падает, оставляя локомотив без присмотра. Полагая, что поезд движется по инерции, смотритель Конни Хупер приказывает Дьюи, Гиллису и сварщику Неду Олдхэму догнать поезд, но когда Олдхэм делает вывод, что поезд уже проехал, там, где ожидалось, они понимают, что он работает на полную мощность. Конни предупреждает Оскара Гэлвина, президента по железнодорожным операциям, и инструктирует местную полицию и полицию штата заблокировать все железнодорожные переезды. Смогут ли герои остановить поезд до того, как он сойдет с рельс? Время работает против них…