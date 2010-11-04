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Unstoppable

Неуправляемый, 2010

2010 / США
7.8 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дьюи, инженер смешанного грузового поезда, понимает, что переключатель установлен неправильно, и пытается выровнять его, но спотыкается и падает, оставляя локомотив без присмотра. Полагая, что поезд движется по инерции, смотритель Конни Хупер приказывает Дьюи, Гиллису и сварщику Неду Олдхэму догнать поезд, но когда Олдхэм делает вывод, что поезд уже проехал, там, где ожидалось, они понимают, что он работает на полную мощность. Конни предупреждает Оскара Гэлвина, президента по железнодорожным операциям, и инструктирует местную полицию и полицию штата заблокировать все железнодорожные переезды. Смогут ли герои остановить поезд до того, как он сойдет с рельс? Время работает против них… 

  • Фильм вдохновлен инцидентом с поездом в 2001 году. Поезд покинул станцию в Уолбридже и отправился в путешествие по штату Огайо. После того, как инженер вышел из медленно движущегося поезда, чтобы правильно выстроить стрелку, поезд остался без пилота. Вагоны поезда содержали тысячи галлонов расплавленного фенола, как и в вымышленном поезде в фильме, и авария могла привести к катастрофе. 
  • Джесс Ноултон служил техническим консультантом фильма. Он был тем инженером, который гнался за CSX 8888 в реальном инциденте, в конечном итоге остановив его.

Остановить потерявший управление железнодорожный состав, перевозящий токсичные материалы, и предотвратить таким образом экологическую катастрофу – это ли не задача для супергероя? Вот только супергероев в наш век не стало, и совершить невозможное должны обычные люди. Вопрос лишь в цене...

7.8 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 25 ноября 2010
Премьера онлайн 25 июня 2021
Премьера в мире 4 ноября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Тони Скотт
Тони Скотт
В ролях
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Крис Пайн
Крис Пайн
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Кевин Данн
Кевин Данн
Дэвид Уоршофски
Дэвид Уоршофски
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Неуправляемый 5 постеров
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Неуправляемый
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Наша рецензия
За четверть века Тони Скотт проделал умопомрачительный путь – от британского вампирического модернизма к американскому производственному реализму. Если это – универсальная модель человеческой эволюции, то я, например, не хочу эволюционировать. Однако бог с ним, со мной: интересно прежде всего то, чего захотел Тони Скотт и куда его завели собственные желания. А завели они его на довольно любопытную, хотя и слишком уж предсказуемую, территорию. После всех приключений со шпионами, самолетами,…
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GreyV 2 апреля 2015, 12:51
а с физикой у американцев действительно проблемы...
задача: свалить тяжеленный поезд.
способ достижения: на одну рельсину ставятся заглушки, чтобы… Читать дальше…
Роман 2 апреля 2015, 12:51
да уж. если отбросить логику фильм очень даже неплох. однако можно было придумать сотни способов остановить поезд, закинуть туда человека или просто… Читать дальше…
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