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Неудержимые Неудержимые
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The Expendables

Неудержимые, 2010

2010 / США
8.1 Оцените
156 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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В центре сюжета оказывает элитная группа независимых наемников, нанятых таинственной организацией с целью ликвидации кровавого военного диктатора небольшого латиноамериканского островного государства. Прибыв на место, команда вскоре осознает, что их ждет более опасная миссия, чем все предыдущие вместе взятые.

  • Одна из ролей была предложена Жану-Клоду Ван Дамму, но актер отказался от участия в проекте, заявив, что его персонаж бессмысленный.
  • По словам самого Сталлоне, основой для сценария послужила история бывшего военного диктатора Панамы Мануэля Норьеги, связанного с коррупцией и торговлей наркотиками.
  • Роль Хейла Цезаря предлагалась Уэсли Снайпсу, Форесту Уитакеру и рэперу 50 Cent. Каждый из них по разным причинам был вынужден отказаться от участия в съемках. В итоге роль досталась бывшему игроку НФЛ Терри Крюсу.
  • За время съемок фильма Сильвестр Сталлоне перенес 14 травм, включая сломанный зуб, разрыв лодыжки и микротрещину в области шеи, потребовавшую вставки металлической пластины.
  • На роль Монро рассматривались кандидатуры Бена Кингсли, Роберта Де Ниро и Аля Пачино.
  • Съемки фильма проходили в Коста-Рике, Бразилии, США (штат Луизиана) и во Владивостоке, Россия.
  • На роль Черча хотели пригласить Курта Рассела, но актер отверг предложение, поскольку не был заинтересован в “ансамблевом фильме”.

США посылает в Корзу, — одну из стран Южной Америки, пять наемников для уничтожения местного диктатора. При этом, никто не заботится о том, что они должны выжить: их посылают на верную гибель, используя, как пушечное мясо…

8.1 Оцените
156 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 11 августа 2010
Премьера онлайн 3 сентября 2018
Премьера в мире 3 августа 2010
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Микки Рурк
Микки Рурк
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Вероятно, каждая вторая, если не каждая первая (ну, скажем компромиссно, каждая полуторная), рецензия на этот фильм должна начинаться со слов: не стареют душой ветераны! Ветераны стареют только телом, хотя виду не показывают и держатся молодцом, тонко намекая в игривых приятельских пикировках на неумолимый возрастной полураспад друг друга: Ш в а р ц е н е г г е р (обращаясь к Сталлоне): Ты что, болен? сбросил вес? С т а л л о н е (обращаясь к Шварценеггеру): Все, что я сбросил, ты подобрал. У и…
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Bombar 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел этот фильм.10 из 10! Никогда не писал рецензий и даже не регистрировался на данном сайте. Просто прочел Ваши отзывы и появилось желание… Читать дальше…
WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
О, дискотека 80-х в кино! За актерскую игру отвечают Рурк и Слай, остальные хорошо смотрятся в обтягивающих майках, а также без них. Слай в отличной… Читать дальше…
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156 голосов
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