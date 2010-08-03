Неудержимые, 2010

В центре сюжета оказывает элитная группа независимых наемников, нанятых таинственной организацией с целью ликвидации кровавого военного диктатора небольшого латиноамериканского островного государства. Прибыв на место, команда вскоре осознает, что их ждет более опасная миссия, чем все предыдущие вместе взятые.
США посылает в Корзу, — одну из стран Южной Америки, пять наемников для уничтожения местного диктатора. При этом, никто не заботится о том, что они должны выжить: их посылают на верную гибель, используя, как пушечное мясо…