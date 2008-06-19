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Воробей Воробей
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Man jeuk / Sparrow

Воробей, 2008

2008 / Гонконг
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
"Воробьями" на сленге в Гонконге называют карманников.
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 25 ноября 2010
Премьера в мире 19 июня 2008
Возраст 18+
Режиссер
Джонни То
Джонни То
В ролях
Саймон Ям
Саймон Ям
Лам Сюет
Келли Лин
Кейт Цуй
Ка Танг Лам
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Воробей 2 постера
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саундтрек фильма Воробей
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