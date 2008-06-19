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Воробей
Man jeuk / Sparrow
Воробей, 2008
2008 / Гонконг
7.7
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
драма
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О фильме
"Воробьями" на сленге в Гонконге называют карманников.
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7.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2008
Премьера в России
25 ноября 2010
Премьера в мире
19 июня 2008
Возраст
18+
Режиссер
Джонни То
В ролях
Саймон Ям
Лам Сюет
Келли Лин
Кейт Цуй
Ка Танг Лам
Все актеры и съемочная группа
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