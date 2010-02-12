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Прости, хочу на тебе жениться Прости, хочу на тебе жениться
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Scusa ma ti voglio sposare

Прости, хочу на тебе жениться, 2010

2010 / Италия
7.4 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Продолжение романтической комедии об отношениях юной студентки Ники и сорокалетнего пиарщика Алекса. За три года совместной жизни мужчина наконец-то решился на предложение руки и сердца своей возлюбленной, однако поступок бойфренда застает Нику врасплох: двадцатилетняя девушка не уверена, что брак – это именно то, что ей сейчас нужно в жизни. В свою очередь Алекс поддается влиянию близких друзей и начинает сомневаться в правильности своего решения. Дело идет к полному разладу, и перед героями встает нелегкая задача найти пути для того, чтобы сохранить любовь друг к другу.

  • Картина является продолжением фильма “Прости за любовь” (2008), снятого по мотивам одноименного романа Федерико Моччиа, который также выступил в роли режиссера и сценариста картины.
  • Съемки фильма начались 9 марта 2009 года, продлились десять недель и проходили в Риме, Италия, и Париже, Франция. Для ряда сцен, снятых в итальянской столице, в качестве декораций был задействован один из старейших университетов мира “Сапиенца”.
  • В отличие от оригинального фильма, в сиквеле отсутствует закадровый голос, комментирующий действие с помощью подходящих по случаю цитат знаменитых людей.

Алекс и Ники, несмотря на разницу в возрасте, решили пожениться. Но чем ближе день свадьбы, тем чаще у Ники возникают сомнения по поводу этого события.

7.4 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 2 декабря 2010
Премьера в мире 12 февраля 2010
Возраст 12+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Федерико Моччиа
Федерико Моччиа
В ролях
Рауль Бова
Рауль Бова
Микела Кваттрочокке
Франческо Аполлони
Лука Анджелетти
Лука Анджелетти
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Прости, хочу на тебе жениться 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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