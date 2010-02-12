Прости, хочу на тебе жениться, 2010

Продолжение романтической комедии об отношениях юной студентки Ники и сорокалетнего пиарщика Алекса. За три года совместной жизни мужчина наконец-то решился на предложение руки и сердца своей возлюбленной, однако поступок бойфренда застает Нику врасплох: двадцатилетняя девушка не уверена, что брак – это именно то, что ей сейчас нужно в жизни. В свою очередь Алекс поддается влиянию близких друзей и начинает сомневаться в правильности своего решения. Дело идет к полному разладу, и перед героями встает нелегкая задача найти пути для того, чтобы сохранить любовь друг к другу.