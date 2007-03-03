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Пять сантиметров в секунду
Byôsoku 5 senchimêtoru
Пять сантиметров в секунду, 2007
2007 / Япония
7.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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