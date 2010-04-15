Легенда острова Двид, 2010

Пятиклассник Женя Ушаков попадает на таинственный остров Двид, которого не видно ни на одной карте. Его жители ходят под номерами, им нельзя шуметь и смеется, потому что это раздражает МО Фо, огромного спрута, который обитает в подземных пещерах. Правитель острова Тахомир Тихо следит за спокойствием и порядком на Двиде, а провинившихся граждан ждет встреча с разгневанным спрутом. Но существует древняя легенда о юном рыцаре из другого мира, который освободит жителей от ужасного гнета…

Неважно, сколько тебе лет, и в какое время ты живешь: враги всегда коварны и хитры, но никакие козни им не помогут, потому что настоящая дружба творит чудеса! Фильм снят по мотивам повести Владислава Крапивина.