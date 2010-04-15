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Легенда острова Двид Легенда острова Двид
Киноафиша Фильмы Легенда острова Двид

Легенда острова Двид, 2010

2010 / Россия
7.7 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Причины посмотреть О фильме
- по книге В. Крапивина "Дети Синего Фламинго"
Пятиклассник Женя Ушаков попадает на таинственный остров Двид, которого не видно ни на одной карте. Его жители ходят под номерами, им нельзя шуметь и смеется, потому что это раздражает МО Фо, огромного спрута, который обитает в подземных пещерах. Правитель острова Тахомир Тихо следит за спокойствием и порядком на Двиде, а провинившихся граждан ждет встреча с разгневанным спрутом. Но существует древняя легенда о юном рыцаре из другого мира, который освободит жителей от ужасного гнета…

Неважно, сколько тебе лет, и в какое время ты живешь: враги всегда коварны и хитры, но никакие козни им не помогут, потому что настоящая дружба творит чудеса! Фильм снят по мотивам повести Владислава Крапивина.

7.7 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 15 апреля 2010
Премьера в мире 15 апреля 2010
Прокатчик Панорама Кино
Режиссер
Анарио Мамедов
Анарио Мамедов
В ролях
Алексей Князев
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Альберт Филозов
Альберт Филозов
Владимир Бегунов
Валерий Величко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Легенда острова Двид 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 19:03
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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Кадры из фильма Все кадры
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