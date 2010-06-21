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Еда и девица Еда и девица
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Meshi to otome

Еда и девица, 2009

2009 / Япония
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме
Будда сказал: «Большинство людских страданий происходит из-за еды». Саори работает поваром. К ней в кафе регулярно наведывается один странный посетитель, который ни разу даже не прикоснулся к блюдам, которые готовила Саори, — она и не подозревает, что Куджо ест только-то, что приготовил своими руками… Когда Мие узнает, что беременна, она сообщает об этом своему жениху Кохинате, после чего тот бесследно исчезает. Друзьям Мие говорит, что она его съела… Дела Конаки идут настолько плохо, что он не знает, чем завтра будет кормить свою жену и дочь — сам он не ест уже несколько дней…
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 21 июня 2010
Премьера в мире 21 июня 2010
Режиссер
Минору Куримура
В ролях
Маю Сакума
Риэ Танака
Такаэ Окамура
Кентаро Киси
Сойчиро Масумото
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Еда и девица 1 постер
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