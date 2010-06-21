Еда и девица, 2009

Будда сказал: «Большинство людских страданий происходит из-за еды». Саори работает поваром. К ней в кафе регулярно наведывается один странный посетитель, который ни разу даже не прикоснулся к блюдам, которые готовила Саори, — она и не подозревает, что Куджо ест только-то, что приготовил своими руками… Когда Мие узнает, что беременна, она сообщает об этом своему жениху Кохинате, после чего тот бесследно исчезает. Друзьям Мие говорит, что она его съела… Дела Конаки идут настолько плохо, что он не знает, чем завтра будет кормить свою жену и дочь — сам он не ест уже несколько дней…

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