Постер фильма Американское лето
Рейтинги
4.6 Рейтинг IMDb: 4.6
Киноафиша Фильмы Американское лето

Американское лето

American Summer 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 30 сентября 2009
Дата выхода
24 марта 2010 Россия 16+
11 сентября 2011 Бразилия
16 мая 2014 Германия
24 марта 2010 Казахстан
30 сентября 2009 США
24 марта 2010 Украина
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $2 269
Производство A-Mark Entertainment, FlipZide Pictures, Parallel Media
Другие названия
The Pool Boys, American Summer, Amerikai nyár, Loucuras de Verão, Pool Boy, Pool Boys, Американское лето
Режиссер
Джеймс Б. Роджерс
В ролях
Мэттью Лиллард
Мэттью Лиллард
Рашель Лефевр
Рашель Лефевр
Роберт Дави
Роберт Дави
Том Арнольд
Том Арнольд
Эфрен Рамирез
Эфрен Рамирез
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

